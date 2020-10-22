Ищите другие источники дохода — финансовый гороскоп на 23 октября

Подумайте, где еще вы можете заработать большие и не очень деньги?

Овен

У Овнов наиболее актуальные темы дня – контакты с заграницей и юридические вопросы. В том и другом вы преуспеете. Переговоры с партнерами пойдут успешно и могут завершиться подписанием договора. Удачно пройдут рекламные акции, выставки-продажи, презентации. Бизнесмены могут столкнуться с желанием кого-то из подчиненных уволиться.

Телец

Тельцы в этот день могут проявить свои лучшие деловые качества. Вы очень ответственно и профессионально будете относиться к выполнению своих обязанностей и добиваетесь прекрасных результатов. Наиболее успешные сферы деятельности: медицина, ремонтные техники. С коллегами будут складываться хорошие отношения. Вместе с тем не торопитесь что-либо усовершенствовать.

Близнецы

У Близнецов, занятых выполнением клиентских услуг, день сложится вполне удачно. Особенно преуспеют те, чей бизнес, так или иначе, имеет отношение к индустрии моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнеса. Это всевозможные косметические салоны, парикмахерские, концертные залы, магазины модной одежды, парфюмерии, цветов, ювелирных украшений.

Рак

Ракам звезды советуют заняться благоустройством места работы – офиса, склада, гаража, магазина. Успешно пройдут любые работы в этом направлении, начиная с генеральной уборки и заканчивая ремонтом. Можно приобретать инструменты и специальную технику, благодаря которой повышается производительность труда. А вот от обмена валюты пока лучше воздержаться.

Лев

Хороший день для Львов, занятых преподавательской деятельностью, журналистикой, консультациями, транспортом и торговлей. Особенно преуспеют консультанты сетевого маркетинга – можно проводить массовые мероприятия, формировать заказы и пописывать новых работников. Вместе с тем звезды советуют воздержаться от приобретения автомобиля и средств связи.

Дева

Девам звезды рекомендуют заниматься сделками с недвижимостью. Это наиболее успешная сфера деятельности у вас на сегодня. Кроме агентств по недвижимости, сюда можно отнести весь жилищно-коммунальный сектор экономики, аренду помещений для ведения бизнеса, строительные и ремонтные работы. Ваш семейный бизнес также будет процветать – прислушивайтесь к советам старших родственников.

Весы

Весам звезды советуют по максимуму раскручивать свои деловые связи. Прежние связи успешно укрепляются, а новые тоже возникают. Отличный день для менеджмента, маркетинга и любой работы с информацией. Проявляйте инициативу в контактах, звоните, приезжайте, беседуйте. Старайтесь действовать открыто. Любая секретная деятельность чревата неприятностями.

Скорпион

У Скорпионов этот день станет удачным в плане роста дополнительных доходов за счет работы по совместительству или на полставки. Особенно это почувствуют те, чья деятельность связана с ресторанным и гостиничным бизнесом. Некоторые из вас могут рассчитывать на преференции от работодателя (бесплатные обеды, проезд и пр.). Вместе с тем, это не лучшее время для планирования.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют активнее работать в составе группы. Индивидуальный труд будет значительно уступать коллективным видам деятельности. Большое значение приобретают дружеские связи и ваше умение находить взаимопонимание с разными людьми. Вы будете наиболее эффективны в обсуждении планов на будущее и при работе над перспективными проектами.

Козерог

Козероги смогут вполне результативно поработать и добиться расположения со стороны начальства или властей. Наиболее успешные виды деятельности для вас сейчас: мореплавание и рыболовство, медицина, работа в закрытых и режимных учреждениях. Не рекомендуется отправляться в дальние командировки и вести переговоры с иностранцами.

Водолей

У Водолеев хороший день для укрепления сотрудничества с партнерами из других стран и регионов. Можно отправляться в командировку и исследовать новые рынки. Посещение международной выставки даст вам много новых идей. Отличное время для крупных оптовых поставок товаров из-за границы и на экспорт. Вместе с тем не торопитесь размещать свободные деньги на депозитные вклады.

Рыбы

Отличный день для тех Рыб, которые занимают руководящие должности. Ведущие менеджеры фирмы смогут провести структурное обновление бизнеса, сделать кадровые перестановки, оптимизировать бюджетные расходы. Вы не будете испытывать недостатка в финансировании проектов. Вместе с тем в ваших партнерских отношениях возможно напряжение из-за несоблюдения договорных обязательств.