Лень не даст нам заработать — финансовый гороскоп на 26 октября — 1 ноября

В понедельник и вторник следите за тратами, а еще лучше — ведите записи доходов и трат, считайте каждую копейку и не стесняйтесь дотошно читать «мелкий шрифт», когда что-то покупаете.

Бережливость и экономия будут в почете. Со среды ваше материальное положение будет зависеть от того, насколько вы умеете договариваться с другими людьми. Высокие доходы маловероятны (кроме людей, чья профессия связана со знаком Весов — свахи, семейные психологи, дизайнеры и пр.), потому что все будут ценить человеческие взаимоотношения выше выгоды, а еще все будут слишком ленивы. Каждому — и вам в том числе — будет хотеться, чтобы трудился и решал финансовые вопросы кто-то другой. В субботу Полнолуние в Тельце предвещает развязку текущих финансовых вопросов. Судя по тому, что в Полнолунии участвует Уран, развязка будет неожиданной и не доходной с точки зрения материальной выгоды. В воскресенье неблагоприятные для денег астрологические тенденции сохранятся, поэтому финансовыми делами лучше не заниматься.

Овен

Достаточно напряженно складывается эта неделя для Овнов. Основная сложность может затронуть финансовую обеспеченность. Вам может не хватить наличных средств для обеспечения своих первоочередных нужд и, особенно, по оплате счетов по кредитным обязательствам. Уровень доходов может оказаться ниже того, что ожидалось. Не исключены убытки из-за технических сбоев или аварийной ситуации. Вместе тем старайтесь подходить творчески к решению стоящих проблем. Нестандартные подходы помогут вам найти правильный выход. Подумайте, есть ли у вас возможность сократить расходные статьи бюджета. Следует быть осмотрительнее при принятии финансовых решений – возможны убытки. Звезды советуют активнее развивать сотрудничество с деловыми партнерами. Возможны успешные переговоры на многосторонней основе и достижение компромиссных решений. Возможно, вам придется подстраиваться под внешние обстоятельства.

Телец

Несмотря на усилия по установлению и развитию делового партнерского сотрудничества, Тельцам, возможно, придется столкнуться с препятствиями. Не нужно пытаться убедить партнеров в своей правоте, расходуя на это силы и время, если вас изначально отказываются понимать. Это сложное время для ведения переговорного процесса. Контрагенты могут выражать недовольство тем, что вы будете склонны неожиданно менять свою позицию. Для Тельцов, ориентированных на деловое партнерское сотрудничество, эта неделя может пройти крайне нестабильно. Основная трудность может возникнуть оттого, что ни у вас, ни у ваших партнеров не будет желания согласовывать свои действия и учитывать интересы друг друга. В частности возрастает вероятность противоречий из-за распределения прибыли и из-за права принимать те или иные решения. Вместе с тем это хорошее время для выстраивания гармоничных отношений с коллегами и подчиненными. Во многом благодаря этому вы будете иметь интересную работу, которой будете заниматься с удовольствием.

Близнецы

Реалии текущей работы на этой неделе могут сложиться у Близнецов не самым лучшим образом. В ходе делового взаимодействия в трудовом коллективе вам может потребоваться прикладывать дополнительные усилия. Коллеги и подчиненные сейчас не склонны идти на сотрудничество. Уровень доходов может снизиться в первой половине недели. В отношениях с начальством тоже не все благополучно. Достаточно проблемной будет работа с техникой и механизмами – возможны аварийные ситуации. В частности могут быть сложности у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Могут возникать ситуации, требующие от вас запредельных физических нагрузок. И это может привести к ухудшению самочувствия и, как следствие, снижению уровня работоспособности. Берегите свое здоровье прежде всего – все остальное вторично. Вместе с тем у представителей творческих профессий ситуация более успешная. Рекомендуется прилагать усилия для поисков единомышленников и расширения деловых связей. Ваш интеллект будет весьма активным, и вы будете способны к компромиссным решениям.

Рак

Ракам звезды советуют действовать традиционными методами и отдавать предпочтение той работе, в которой имеется большой опыт. Сейчас не время для всевозможных усовершенствований и тестирования новых методов работы. Не увлекайтесь экспериментированием и в особенности внедрением технических новинок. Любые нововведения могут нарушить стабильный ритм вашей работы. В этом случае вы имеете неплохие шансы для роста доходов. Для профессионального успеха следует добиваться соблюдения сроков выполнения плановых работ. Здоровый консерватизм при решении профессиональных вопросов на этой неделе будет намного эффективнее всевозможных творческих новаций. В зону риска попадают оптовые торговцы и финансовые спекулянты на бирже. Если у вас свободный график работы, то старайтесь не откладывать дела на последний момент. При подходе срока выполнения работы у вас могут возникнуть неожиданные осложнения. Например, может сломаться компьютер. И тогда вы рискуете не успеть своевременно выполнить работу.

Лев

У Львов на этой неделе могут возникнуть осложнения в отношениях с начальством. Возможно, вам придется отпрашиваться с работы пораньше по семейным обстоятельствам и это может не понравиться начальству. Вместе с тем, практически одновременно могут осложниться проблемы в семье, и тогда вам придется метаться от работы к дому и обратно. Если в вашей фирме проходят пертурбации, то они могут затронуть и вашу должность. Причем, если перемены будут, то их характер невозможно как то скорректировать и предсказать. Старайтесь сохранять самообладание и действуйте инициативно. Недовольство начальства может также возникнуть при несоблюдении сроков сдачи работы. И если вы не уложились в срок, то ждите неприятностей от начальства. В деловых связях постепенно смягчается ситуация. Могут произойти перспективные знакомства и контакты. Возможно, вы решите, что пришло время для возобновления ранее прерванных деловых отношений. Будьте осмотрительнее при аналитической работе с информацией.

Дева

У Дев достаточно нестабильная неделя с точки зрения поддержания в равновесии деловых связей. Устанавливать новые контакты вряд ли удастся. Следует ставить перед собой сохранить имеющиеся деловые связи. Старайтесь действовать незаметно, не привлекая к себе внимания. Рекомендуется воздержаться от служебных командировок. Особенно это относится к поездкам с целью обмена опытом и обучения. С определенными трудностями могут столкнуться торговцы, консультанты, социальные работники водители транспортных средств. Также вам, возможно, станет труднее находить достоверную информацию и это может негативно отразиться на качестве принимаемых решений. Это не лучшее время для деловых встреч, учебы и поездок. Вместе с тем ваши доходы могут вырасти в связи с получением выгодных заказов. Вы сможете сосредоточиться на вопросах повышения уровня профессионального мастерства и пересмотра некоторых своих прежних методов работы, которые утратили былую эффективность и перестали соответствовать требованиям времени.

Весы

Задачей типичных Весов на этой неделе является не столько увеличение доходов, сколько сохранение имеющихся финансовых ресурсов. В эти дни может резко вырасти ваша потребность в расходовании финансов, причем многие статьи расходов могут оказаться неэффективными. Бизнесменам рекомендуется не торопиться расходовать деньги на внешние инвестиции. Также нежелательно прибегать к финансовым заимствованиям. Для тех, кто занимает руководящие должности, не рекомендуется проводить структурное реформирование и делать кадровые перестановки. Подобные меры сейчас способны нарушить сложившийся ритм работы и привести к ухудшению показателей. Вместе с тем рядовым сотрудникам фирм рекомендуется действовать инициативно и изобретательно. Ваши интеллектуальные способности будут выше среднего уровня, и это позволит вам находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Мягкие методы в бизнесе будут гораздо эффективнее.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы. Это особенно относится к тем, кто ведет партнерский бизнес. Из-за какого-то происшествия ваш партнер не сможет в полной мере сотрудничать с вами. Если ваша работа плотно завязана на партнерский бизнес, то не следует проявлять инициативу в делах. Потому что у вас может не быть уверенности в поддержке инициатив деловыми партнерами. Возможно, вам придется отстаивать свою позицию в условиях жесткого противостояния. В результате эта неделя может превратиться не в сотрудничество, а в борьбу с минимальным для всех сторон результатом. Сейчас вам выгоднее действовать тайными дипломатическими методами и не показывать открыто свои намерения. Бездействие для вас сейчас может оказаться полезнее и выгоднее, чем активная деятельность. Также это непростые дни для тех, кто работает в сфере услуг и непосредственно контактирует с большим количеством клиентов. Велика вероятность того, что клиенты часто будут проявлять недовольство, и будут вести себя непоследовательно.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется внимательнее отнестись к выстраиванию отношений с коллегами. Именно от этого во многом зависит успех или неудача всей недели в целом. Воздержитесь от тайных действий, направленных на интриги и сговоры, держитесь в стороне от коллективных разбирательств. Однако необходимо иметь в виду, что в трудовом коллективе на вас могут попытаться взваливать большой объем работы. При физических перегрузках ваш организм может не выдержать, и ваше самочувствие может ухудшиться. Ищите поддержку и опору среди единомышленников. Звезды советуют действовать открыто и максимум внимания уделять повышению уровня профессионализма. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, если примете участие в соответствующих семинарах, конференциях или будете активно обмениваться мнениями на специализированных форумах интернета. Тем не менее, несмотря на ваши усилия, больших денег вряд ли удастся заработать.

Козерог

Козерогам на этой неделе предстоит приложить больше усилий для сохранения имеющихся деловых и партнерских связей. Воздержитесь от нововведений, если они могут вызвать напряжение или неоднозначную позицию со стороны партнеров. Также это не лучшее время для представителей творческих профессий. Вероятно, ваши идеи и начинания не вызовут поддержки и понимания со стороны коллег и единомышленников. Удачно складывается эта неделя для занимающих руководящие должности. В вашем распоряжении будет достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы успешно реализовывать свои решения. Однако в самом конце недели могут быть осложнения в отношениях с начальством. Старайтесь выполнять все требования начальства, касающиеся соблюдения исполнительской дисциплины. Успешно пройдет эта неделя для работников страховых агентств и всех тех, кто по роду деятельности может распоряжаться чужими деньгами. Однако это не лучшее время для игроков на бирже.

Водолей

У Водолеев это достаточно непростая неделя с точки зрения карьеры и поддержания отношений с начальством. Старайтесь своевременно исполнять плановые задания и поручения начальства. Нарушения сроков выполнения работ – вот главная причина возможных неприятностей в карьере. В целом, это достаточно непростой период для карьерного продвижения при государственной службе или при работе в крупных фирмах. Если здесь и будут какие-то перемены, то не в сторону повышения статуса. Гораздо успешнее пойдут дела при работе в партнерском бизнесе. Звезды советуют активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. Можно вести переговоры и договариваться о сотрудничестве. Также вам удастся преуспеть в профессиональном обучении. Ваши интеллектуальные способности будут высокими, и это позволит заполнить пробелы в знаниях. Неплохо идут дела у тех, кто работает на вахте. Возможно, вам предложат продлить срок работы на вахте, и это будет вполне выгодным вариантом.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут нарушиться деловые связи. Некоторые обещания окажутся неисполненными, и это может вызвать напряженность в отношениях. Информационный фон весьма нестабилен. Вам может поступать противоречивая информация, при анализе которой будет трудно остановиться на каком-то конкретном решении. Нет уверенности в том, что принятое решение является верным. Также вам не следует торопиться с заключением торговых сделок. Возможно, конъюнктура сейчас будет складываться не в вашу пользу и имеет смысл подождать с принятием важных решений. Позаботьтесь о том, чтобы сохранить имеющиеся у вас деловые связи. С точки зрения уровня работоспособности у вас будет достаточно энергии для того, чтобы справляться с большими физическими нагрузками. Старайтесь поддерживать доброжелательные отношения с коллегами по трудовому коллективу – это поможет вам лучше справляться со своими обязанностями.