Не теряйте времени — гороскоп на 23 октября

7-8 лунные сутки. В первой половине дня Луна в Козероге «без курса» будет удерживать положительные тенденции момента, поможет сохранять уверенность и стабильность.

С приближением вечера Луна попадет под влияние Урана и начнет формировать беспокойный информационный фон через аспекты к Солнцу и ретро-Меркурию. Начнется время неформального общения, оживится переписка в Сети и реале. Вдвойне активно будут обсуждаться финансовые, налоговые, социальные темы. Всплывут интересные подробности и нелицеприятные факты прошлого, влияющие на близкое будущее. В это время лучше отложить платежи и не отправлять важные письма.

Овен

Первая половина дня для Овнов спокойна и предсказуема, так как цели и приоритеты ясны заранее. На первом плане - выполнение долга и поддержание баланса. К вечеру ситуация станет менее стабильной, внимание привлечет поток новостей. Возможно, вы начнете мониторить социальные сети и обсуждать с друзьями последние финансовые мини-сенсации. Лучше не спешить с платежом, взаиморасчетом, куплей-продажей.

Телец

В первой половине дня Тельцам будет легко предвидеть ход событий, останутся в силе нужные им правила. Вечер усилит потребность в диалоге и обмене новостями. В центр внимания может попасть дружба, профессия, карьера. Нужные люди выйдут на связь, но их слова могут стать для вас сюрпризом. Все взаимные оригинальные предложения и договоренности в это время следует рассматривать как предварительные.

Близнецы

События дня удлиняют Близнецам путь к прогрессу и новым горизонтам, вынуждают отложить учебу, путешествие. Досадные задержки могут быть вызваны событиями в мире, переменами у ваших друзей или вашими личными делами - например, необходимостью завершить лечение, закончить работу или оформить документ. Новости ожидаются ближе к вечеру. Звезды советуют отменить поездку или перелет, не покупать билеты.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня их личное влияние на события невелико, и советуют следить за «барометром» ситуации. В первой половине дня вам достаточно держаться в знакомых рамках и соблюдать формальности. Ближе к вечеру верность шаблонам утратит смысл и даже станет вредной. Появится повод без церемоний поговорить об интимном и наболевшем с друзьями, пассией или со случайными знакомыми.

Лев

Львы сегодня столкнутся не с самыми радужными гранями жизни. В первой половине дня придется отдать малоприятной, но необходимой и неизбежной рутине. Вечером вы найдете что обсудить со своим ближайшим окружением или в своей группе в Сети, но вряд ли стоит рассчитывать на комфортную светскую беседу: тема таких пересудов не слишком порадует лично вас, ваших домочадцев, друзей, коллег или партнеров.

Дева

Первая половина дня успокоит Дев, которые волновались за исход приключения: они могут не выиграть, но и не останутся в минусе. Не стоит бояться за детей, судьбу проекта или основную часть своих достижений. Вечером лучше не пропускать мимо ушей новости, в том числе, служебные и медицинские. Пищу для вечерних раздумий может дать весть издалека, неожиданная связь с коллегой, попутчиком или другом.

Весы

Сегодня звезды укажут Весам на неприятный подтекст событий, но вовсе не с целью их смутить. Многие сигналы лишь предупредят о будущих «подводных камнях» - или о необходимости тщательнее завершать дела, дабы не нести груз прошлого в будущее. Вечером заслуживают внимания новости, связанные с детьми и дружбой, а также с личным и общим бюджетом, перераспределением ресурсов и монетизацией проектов.

Скорпион

Скорпионам день добавит уверенности в себе, но не в получаемой информации, не в чужих словах и не в собственных выводах. Порадует вновь появившееся право голоса: вскоре вы сможете повторно поднять нужную тему, вернуться к разговору с другом, семьей, партнером. Однако сегодня конструктивной беседы не выйдет, а любой договор будет преждевременным. Вечер сулит новости о доме или о близких друзьях.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам стоит следить за порядком в своих вещах, кошельке и ресурсах. Не помешает удостовериться, что решен (или близок к разрешению) важный вопрос. Вечером оживится информационный фон. Звезды намекают, что пока рано рассчитывать на полную ясность в круге общения, заводить дружбу и строить планы. Можно реанимировать старые связи, искать ответы на щекотливые тайные вопросы.

Козерог

Козерогам день сулит улучшение самочувствия и возможность восстановить старые связи - но также может принести путаницу в материальных делах и в отношениях с друзьями. Все планы лучше реализовывать в первой половине дня: чем ближе вечер, тем выше риск сюрприза. Возможна переписка о деньгах, сбой в работе банковского сервиса. Лучше отложить финансовые решения и приостановить необязательные платежи.

Водолей

До наступления вечера Водолеи могут наслаждаться уединением или стабильностью. Это хорошее время, если вы не хотите лишнего внимания к себе. Вечер принесет вам внеплановые переговоры, настораживающие новости или непростые темы для размышлений. Возможны неприятные разговоры в семье, вести из налоговых или других инстанций. Вам стоит воздержаться от болтливости, а также от любых планов и прогнозов.

Рыбы

Рыбам не стоит откладывать плановые мероприятия на вечер. Звезды советуют вам осуществить все свои задумки еще в первой половине дня, пока ничто не предвещает изменений в мыслях и обстановке. Вечерние часы подходят для неформального общения, смены режима и удовлетворения вашего давнего любопытства. Весьма интересные новости могут прийти из-за рубежа. Стоит воздержаться от отправки важных писем.