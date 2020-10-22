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Как реагируют на флирт разные знаки зодиака

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: depositphotos

Как вы обычно реагируете на то, когда кто-то начинает с вами флиртовать и заигрывать? Вы замыкаетесь и убегаете?

Игнорируете и делаете вид, что ничего не замечаете? Или начинаете подыгрывать этому человеку? Почему зодиакальные знаки неверно реагируют (или вообще не реагируют) на знаки внимания в их сторону?

Овен

Он не сразу поймёт, что вы с ним флиртуете, потому что примет это за проявление дружелюбия. Овен будет считать, что вы так общаетесь со всеми своими друзьями.

Телец

Телец втайне считает себя непривлекательным, потому не примет всерьёз флирт. Он думает, что вряд ли кто-то обратит на него внимание.

Близнецы

Они не поймут, что вы флиртуете, потому что попросту этого не заметят. Они живут в своем собственном мире, где царит веселье и активное общение.

Рак

Рак не сообразит, что вы с ним заигрываете, потому что он никогда не флиртует сам. В основном этот знак предпочитает держаться особняком.

Лев

Лев не умеет читать между строк, потому не поймёт ваших сигналов. Ему нужно говорить напрямую, чтобы он поверил в то, что вы им заинтересовались.

Дева

Этот знак от природы подозрителен, следовательно, он сразу насторожится. Ему слишком много раз разбивали сердце, и он боится флирта.

Весы

Они предпочитают, когда люди прямолинейны. Не нужно ходить вокруг да около – просто пригласите Весов на свидание.

Скорпион

У скрытого Скорпиона в реальности очень низкая самооценка. Он не может себе представить, чтобы кто-то его вдруг полюбил.

Стрелец

Этому знаку флирт вообще безразличен. Он считает себя волком-одиночкой, потому игры на личном фронте его мало интересуют.

Козерог

Он испугается, потому что от всех ожидает худшего. Козерог сразу же начнёт думать, что вам что-то от него надо, и вы хотите его использовать.

Водолей

Водолей всегда витает в облаках и не обращает особого внимания на окружающих. Флиртуйте на здоровье – у Водолея свои планы на будущее, и вы там не фигурируете.

Рыбы

Они не поймут, что вы флиртуете, потому что привыкли к тому, что их в основном выбирают только в друзья. Они уже давно привыкли быть запасным вариантом.

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