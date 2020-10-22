Как реагируют на флирт разные знаки зодиака

Как вы обычно реагируете на то, когда кто-то начинает с вами флиртовать и заигрывать? Вы замыкаетесь и убегаете?

Игнорируете и делаете вид, что ничего не замечаете? Или начинаете подыгрывать этому человеку? Почему зодиакальные знаки неверно реагируют (или вообще не реагируют) на знаки внимания в их сторону?

Он не сразу поймёт, что вы с ним флиртуете, потому что примет это за проявление дружелюбия. Овен будет считать, что вы так общаетесь со всеми своими друзьями.

Телец втайне считает себя непривлекательным, потому не примет всерьёз флирт. Он думает, что вряд ли кто-то обратит на него внимание.

Они не поймут, что вы флиртуете, потому что попросту этого не заметят. Они живут в своем собственном мире, где царит веселье и активное общение.

Рак не сообразит, что вы с ним заигрываете, потому что он никогда не флиртует сам. В основном этот знак предпочитает держаться особняком.

Лев не умеет читать между строк, потому не поймёт ваших сигналов. Ему нужно говорить напрямую, чтобы он поверил в то, что вы им заинтересовались.

Этот знак от природы подозрителен, следовательно, он сразу насторожится. Ему слишком много раз разбивали сердце, и он боится флирта.

Они предпочитают, когда люди прямолинейны. Не нужно ходить вокруг да около – просто пригласите Весов на свидание.

У скрытого Скорпиона в реальности очень низкая самооценка. Он не может себе представить, чтобы кто-то его вдруг полюбил.

Этому знаку флирт вообще безразличен. Он считает себя волком-одиночкой, потому игры на личном фронте его мало интересуют.

Он испугается, потому что от всех ожидает худшего. Козерог сразу же начнёт думать, что вам что-то от него надо, и вы хотите его использовать.

Водолей всегда витает в облаках и не обращает особого внимания на окружающих. Флиртуйте на здоровье – у Водолея свои планы на будущее, и вы там не фигурируете.

Они не поймут, что вы флиртуете, потому что привыкли к тому, что их в основном выбирают только в друзья. Они уже давно привыкли быть запасным вариантом.