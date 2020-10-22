Мужчина, которого вы должны избегать на основе знака зодиака

Каждой женщине хочется обрести личное счастье. Астрологи вычислили, каких мужчин стоит обходить стороной женщинам, ориентируясь на свой знак зодиака.

Женщина-Овен прямолинейна и честна и ждет того же от своего партнера. Мужчина-манипулятор, который постоянно провоцирует и набивает себе цену – точно не ее вариант.

Энергичной Тельцу, постоянно находящейся в движении, стоит избегать ленивых и пессимистичных мужчин. Некоторое время Телец может пытаться тянуть их за собой, но смысла в этом нет.

Открытым и дружелюбным Близнецам категорически противопоказан мужчина, который слишком занят или самовлюблен. Близнецы будут постоянно испытывать чувство вины, считая, что проблема в них, а не в партнере.

Чувствительной и заботливой Раку стоит подальше держаться от «волков-одиночек». На пике чувств такой мужчина может привлечь Рака своей загадочностью, а дальше – оставить с разбитым сердцем.

Лев, которая нуждается в постоянном внимании и обожании со стороны окружающих, точно не построит отношения с интровертом или ревнивцем. Партнер не должен препятствовать Льву «блистать» на публике.

Деве нужно избегать неорганизованных мужчин, будь то неряшливость или отсутствие чувства времени. Перфекционистка по жизни, Дева постарается воспитать его, но стоит ли результат потраченных сил и нервов.

Интеллигентным и добрым Весам категорически противопоказаны грубияны и хамы. Такой мужской типаж быстро вгонит Весы в депрессию, а противостоять таким людям они не могут.

Скорпиону, которая чувствует обман за версту и вдобавок очень ревнива, стоит держаться подальше от бабников. Или, точнее, такому мужчине от Скорпиона. Чтобы не быть «съеденным».

Стрельцу стоит избегать скрытных мужчин, какой бы сферы это ни касалось. Стрелец открыта и искренена в отношениях, поэтому «скелеты в чужом шкафу» будут ее сильно напрягать.

Козерог упряма и признает исключительно свое мнение. Козерогу нужен партнер, который признает ее главенство или хотя бы не будет таким же ярым спорщиком, как она.

Водолей должна бежать от мужчины-собственника. Нуждаясь в личном пространстве и свободе больше других знаков, она чувствует себя комфортно, если может регулировать интенсивность общения.

Рыбы, которые готовы прийти на помощь и утешить каждого, должны избегать неудачников и «прилипал», иначе они рискуют тянуть их на себе большую часть жизни.

Цените себя и стройте комфортные отношения с мужчинами!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог