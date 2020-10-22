Вся грязная правда о каждом знаке зодиака

Обычно гороскопы указывают на положительные качества знаков зодиака, а по отрицательным астрологи проходят как-то косвенно, аккуратно, и создается впечатление, что они пытаются всем угодить.

А не хотите ли вы открыть глаза на реальность, и узнать, кто и что из нас представляет на самом деле?

Мы попытались отыскать в разных гороскопах грязную правду о каждом знаке зодиака, так что готовьтесь, будет не совсем приятно, и скорее всего, узнав о себе что-то нелицеприятное, вы скажете, что астрология – это полная чушь. А может, сделаете нужные выводы, и встанете на путь исправления.

Вас можно сравнить с обезьяной. От вас очень много шума, вы агрессивны и вспыльчивы. Не хватает вашему характеру должной глубины, поэтому люди часто вас считают фальшивыми. Все попытки узнать, что находится у вас в голове, сводятся к тому, что люди понимают, что там ничего нет. Вы упрощаете мир вокруг, чтобы он был вам понятен. Но сами вы глупы и наивны.

Вы невероятно упрямый человек, вам присуще чрезмерное собственничество, вы скучны и занудны для окружающих. Вы уверены, что только вы знаете, как решить ту или иную ситуацию, и только ваше мнение может быть верным, вообще ни во что не ставя других, и негативно относясь в любой другой точке зрения, отличной от вашей.

У всех Близнецов явно дефицит внимания, поэтому они готовы общаться со всеми подряд, без разбора. Беспокойные, не могут сосредоточиться на чем-то одном. Голова пустая, как и у Овнов, потому что, несмотря на большое количество информации, проходящей через ваш мозг, ничего в нем надолго не задерживается.

Раки – дети даже во взрослом возрасте, плаксивые, обидчивые и считают, что им все вокруг должны. Вы сочувствуете людям только с одной единственной целью, найти в их лице союзника, которого потом можно будет использовать в своих интересах. Те ваши близкие, которые вас раскусили, уже поняли, что вы истеричка.

Вы чрезмерно заняты своей персоной, своим внешним видом и величием. Вы из кожи вон лезете, чтобы все вокруг начали считать вас особенным и лучшим. Вы тухнете без внимания и похвалы окружающих. Способны унижать других, а еще скупы и мелочны.

Вы уверены, что вам должен весь мир, потому что вы привыкли все контролировать. И, конечно же, все вокруг неидеальные, а вы пытаетесь это исправить. Ваш альтруизм на самом деле – это настоящий нарциссизм, и вы всегда помогаете людям только для того, чтобы о вас хорошо думали.

Очень часто Весы – социопаты, Делают вид, что следуют правилам, но обожают их нарушать. Настоящие манипуляторы, унижают окружающих, вешают на них ярлыки, подлизываются, если нужно. Вы стараетесь выглядеть круто, а на самом деле ваш внутренний мир пустой!

Настоящий монстр, мстительный и мелочный. По своей натуре неуверенный в себе, но тщательно это скрывает. Вам хорошо, когда другим плохо, вам нравится смотреть на муки других, ведь вы считаете, что люди это заслужили. Энергетический вампир, вы отравляете абсолютно всех, с кем общаетесь.

Окружающим вы кажетесь умным человеком, но истина такова, что вы просто нахватались умных высказываний, а сами по себе – пустышка. Вы прямолинейный, и порой это доходит до бредовой грубости. Не всем хочется слышать правду в лицо, но вас это абсолютно не волнует, вы говорите то, что думаете. А еще вам постоянно скучно, и скрывать вы это тоже не умеете.

Помимо таких неприятных качеств, присущих вам, как жадность, занудство и самолюбование, вы еще и настоящий стукач. Если на пути к цели вам нужно пройтись по головам окружающих, вы это сделаете без раздумий. Эгоист, помешанный на деньгах и одержимый своим социальным статусом.

Вам кажется, что вы какой-то обычный, поэтому вы стараетесь шокировать окружающих своим поведением и умными репликами. Но у вас все это очень плохо получается, и вы становитесь для окружающих пустышками. Вы везде и ни с кем. Кажется, что у вас много друзей, но, к сожалению, вам не присущи качества настоящего друга. Вы запросто предадите, обманите и воспользуетесь человеком ради своей выгоды.

У вас вся жизнь настоящая драма. Вокруг вас злые люди, много несчастий, а вы бедный и несчастный, и никем не понятый. Вы слишком преувеличиваете значимость своей персоны, поверьте, большинству людей на вас все равно, и никто не желает вам зла, успокойтесь. Только не топите свое меланхоличное настроение в бухле. Ваша жизнь – хаос, но вы сами ее в него превращаете.