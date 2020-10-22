4 знака зодиака с черствой душой и сердцем

Всем нам иногда встречаются люди, о которых можно сказать: «у него нет сердца», «у него черствая душа».

Это люди, которые совершенно неотзывчивы, и им абсолютно все равно на чужие переживания. Возможно, так складываются обстоятельства, и человек невольно ведет себя подобным образом, а может быть, он таким родился. Астрологи говорят, что среди всех знаков зодиака можно выглядеть некоторых, которые полностью подходят под такое описание.

Эти люди скупы на чувства и сопереживания порой даже к своим близким. У них в действительности черствая душа. С самого детства Козероги удивляют всех серьезностью лица и выражений. Кажется, что они уже родились взрослыми. И вот из таких «маленьких старичков» как раз и вырастают люди, абсолютно лишенные чуткости и сострадания.

Порой Козероги очень жестоки к чувствам своих близких. Они даже к личным отношениям относятся, как к очередному бизнес-проекту. И строят они союз, опираясь не на чувства, а ради выгоды. Они считают, что такие отношения будут надежными и честными. Никакой романтики, Козероги не верят во всю это «розовую фигню». И вообще они считают любовь – дефектом, который им мешает продуктивно работать. От них не дождешься ласковых слов, признаний, сочувствия, и с годами ничего не меняется, а становится только хуже. Из Козерогов получаются брюзжащие старички, недовольные жизнью.

Один из явных недостатков Скорпионов – именно их черствость. Представители этого знака зодиака самовлюбленные, мстительные, их интересует только собственная персона и свое благополучие, и они довольно пренебрежительно относятся к чужому мнению. В доброту Скорпионы не верят, если кто-то начинает им жаловаться на судьбину, делают недовольное лицо и стараются отстраниться, потому что считают, что человек должен самостоятельно решать свои проблемы.

Циничные Скорпионы не любят людей. И для них является самым любимым развлечением, управлять чужими судьбами, словно они кукловоды, а окружающие марионетки. В этом и есть черствость их души. В отношениях со Скорпионом тоже очень сложно, вторую половинку сильно изматывает равнодушие партнера, его черствость, невнимательность и постоянные споры.

Самодостаточный знак зодиака с черствым сердцем. Девы – педанты, и это распространяется у них и на работу, и на дом, и просто на человеческие отношения. Любое отклонение от правил для представителей этого знака зодиака воспринимается ими, как оскорбление. Доверие Девы заслужить практически невозможно, этого достойны только избранные, а вот остальных она всегда будет держать на расстоянии.

С помощью черствости к окружающим Девы пытаются уберечь себя от неприятностей и проблем. Если кто-то начинает им высказывать свои жалобы, слушают отстраненно и в суть не вникают, и вообще стараются переключиться на что-нибудь другое. К чужим трудностям Дева относится равнодушно, тем самым сохраняя свое внутреннее спокойствие и здоровье.

Заняли свое место в нашем рейтинге и Близнецы. А ведь с виду по ним и не скажешь, что у них черствое сердце. Такие общительные, вроде доброжелательные, эмоциональные и открытые. Но это только внешняя оболочка, под которой скрывается циничный и двуличный человек. Чужие неприятности Близнецы не принимают близко к сердцу, если они согласились поучаствовать в решении ваших проблем, значит, им либо скучно, либо они уже увидели во всем происходящем выгоду для себя.

Дружить Близнецы не умеют, конечно, сойтись с людьми для них вообще не имеет проблем, но столь же легко они способны плюнуть человеку в душу. Все секреты друга будут достоянием общественности. Кроме черствости можно отметить, что Близнецы вообще не пытаются думать, это их напрягает, поэтому их необдуманные действия часто ломают чувства людей.Что скажете? Согласны с таким рейтингом от астрологов?