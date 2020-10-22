Ясновидящая о Шнуре: «Сердце он делит между двумя женщинами»

Сергей Шнуров отметил бумажную свадьбу — его браку с 27-летней Ольгой Абрамовой исполнилось два года. Пара поженилась в 2018 году, почти сразу после развода артиста с Матильдой Шнуровой.

В честь годовщины Шнур посвятил молодой жене стихотворение с признанием в любви. Однако ясновидящая и таролог Саона считает, что и красавица-блондинка не сможет надолго удержать звезду рядом с собой.

«Шнур — невероятно яркий, самобытный, интересный, харизматичный. Все эти эпитеты можно перечислять до бесконечности, и только одно остается неизменным — его любят и им восхищаются миллионы женщин. Сейчас Шнур состоит в отношениях. Да, он любит и заботится о своей жене, но не стоит забывать и о том, что больше всего на свете он любит свободу», — заявила ясновидящая.«В паре играть нужно всегда только по его правилам — и больше никак. Сейчас все идет так, как ему нужно, но это не значит, что он полностью погружен в семью. У него есть и другие тайные желания. Карты показывают, что сердце он делит между двумя женщинами. И совсем скоро мы все про это узнаем. Пока же их паре не страшны ни злые языки, ни сплетни. Жить они будут, но не так долго, как себе представляет его нынешняя жена. Позже они разведутся, и каждый из них построит новые отношения и семьи, однако общаться они будут с теплотой по отношению друг к другу», — заключила Саона.