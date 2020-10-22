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Служитель РПЦ рассказал о силе талисманов и оберегов

Слово и Дело35 минут назад
Фото: Слово и Дело

Предметы, наделенные хорошей энергетикой, то набирали популярность, то объявлялись происками шарлатанов.

Вновь нарушился баланс этих шатких качелей в последние пару лет — магия, шаманизм, тарология проникли в социальные сети и интернет. Продажа оберегов и необычных амулетов со временем перестала считаться чем-то обыденным — для многих это освежающее дополнение к базовому гардеробу. Шаманки и ведуньи заняли свою нишу, ведя популярные блоги в Instagram, и остальные блогеры из других сфер нередко рекламируют подписчикам различную мистическую атрибутику.

Таролог Саона рассказала, что существует некоторая путаница в отношении талисманов, амулетов и оберегов, и многие люди думают, что это одно и то же. Хотя различия иногда незначительны, каждый из предметов создан для конкретной цели: амулет надевается, чтобы привлечь удачу; оберег обеспечивает защиту от опасности; а талисман используется для привлечения особой выгоды для его владельца.

Амулет

По словам ведуньи, почти все можно использовать (и всегда использовалось) в качестве амулета. Маленькие предметы, которые дарят близкие и дорогие люди, также становятся хорошими амулетами из-за того, что они создают приятную энергетику.

«Некоторые амулеты имеют религиозное значение. Рыбы стали символом христианской церкви», — приводит пример Саона. — «Возможно, из-за истории об Иисусе, накормившем пять тысяч человек. Однако греческое слово "рыба" образует аббревиатуру начальных букв «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель» на греческом языке, и это более вероятное объяснение».

Амулет с рыбой привлекает богатство и изобилие. Еще из наиболее известных вспоминается анкх — древнеегипетский символ вечной жизни, иногда его называют крестом жизни. Он приносит удачу, также защищает от болезней, а это значит, что его можно использовать в качестве амулета и одновременно оберега.

Оберег

Обереги люди носили для защиты тысячи лет назад. В древности при помощи оберегов охраняли себя, семью, домашний скот. Они защищали людей от того, чего в те времена они не могли объяснить.

«Обереги также использовались для защиты людей от "сглаза". Вера в то, что человек или животное могут причинить вред другому — популярное явление у людей, живущих пять тысяч лет назад», — рассказывает Саона. — «Были найдены древние глиняные таблички, описывающие ущерб, который может нанести сглаз».

Даже сегодня во многих частях мира сглаз считается серьезной угрозой, и для его предотвращения используются различные виды оберегов.

По словам таролога, узлы — наиболее эффективные обереги. Считается, что они ловят злых духов.

«Моя бабушка завязывала узлами все свои кухонные фартуки, чтобы защитить себя и еду, которую она готовила», — вспоминает Саона. — «Не торопитесь с выбором оберега: подумайте о том, для чего он вам нужен и как вы будете его носить».

Талисман

Особенность талисманов в том, что они всегда использовались в личных целях. Например, для того, чтобы удачно выйти замуж, родить здорового ребенка, обеспечить себя богатством и так далее.

«Талисман в основном делается из природных материалов», — рассказывает Саона. — «В древности использовали шкуру животных, металлы, кристаллы и камни. В современном мире мы можем использовать предметы, созданные руками человека, как собственный талисман. Только мы задаем ему цель, о которой лучше никому не рассказывать».

Все хотят быть успешными, здоровыми и счастливыми. Амулеты и талисманы, по словам ведуньи, могут помочь на пути к заветной цели. Конечно, они изготавливаются индивидуально и часто «выбирают» своего хозяина.

«Лучше, если в этом вам поможет какой-то особенный духовный человек, наставник. Это убережет вас от серьезных ошибок», — советует Саона. 

Уникальные предметы с особым смыслом тысячи лет помогают человеку. Много веков назад в каждой семье были амулеты, обереги и талисманы. Их почитали и хранили по-особенному, передавали из поколения в поколение. Без амулета они не сделали ни одного важного дела.

«Они не поехали бы в путешествие и не поженились бы без талисманов», — приводит примеры таролог. — «Эти предметы помогали воинам избежать пуль и вернуться живыми с войны. В наши дни также важно иметь что-то, что энергетически будет тянут вас к победе».

Даже обычный браслет «на удачу» (именно такую продукцию часто превозносят Instagram-блогеры), по словам Саоны, может помочь владельцу закончить важное дело, сдать экзамен или пройти собеседование. Ощущение, что магический предмет оберегает и оказывает помощь — это нечто не объяснимое, но между тем очень сокровенное, духовное.

Мнение священнослужителя православной церкви

Священник РПЦ Николай Савченко рассказывает, что вера в талисманы и обереги присутствовала на территории еще Древней Руси — в языческие времена. И на протяжении всей эпохи она никуда не девалась, менялась лишь степень интереса к подобным магическим предметам.

«В прежние времена, уже христианские, велась разъяснительная работа», — уточняет Николай Савченко. — «Церковь достаточно активно занималась этим вопросом. Однако насовсем этот обычай никогда не исчезал, а интерес к нему вспыхивал вновь в какие-то испытания, особо тревожные времена».

Чаще люди искали настоящей духовной помощи — в обращении к Богу, однако некоторые прибегали к более простым методам. Религию понять непросто, на это требуется время и терпение. Простые люди пытались найти путь покороче и достигнуть цели более утилитарными способами. И обереги, и талисманы — как раз то, что казалось и до сих пор кажется простой возможностью принести себе пользу.

«Важно понимать, что сами по себе оберег и талисман силы никакой не имеют. Можно вспомнить, как сто лет назад в Китае произошло восстание, и мятежники утверждали, что их магические предметы способны уберечь их от пуль», — напоминает священнослужитель. — «Разумеется, ничего подобного на самом деле не происходило, и не смотря на их заверения, мятеж был подавлен».

Если вспомнить события нашего времени, много у кого из россиян до сих пор висит над дверью подкова, которая, разумеется, выполняет функцию декора и не более.

По словам Николая Савченко, только вера в бога позволяет достичь то одухотворенное чувство соприкосновения с высшими силами, которое сегодня приписывают магическим предметам.

«Он нам помогает и ждет, когда мы обратимся к нему, а не будем искать помощи у талисманов и оберегов. Ни один из них не может действительно уберечь нас от совершения ошибок», — подытожил священник.
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