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4 знака зодиака, которым дарована вечная молодость

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которым дарована вечная молодость.

По их мнению, представители этих знаков зодиака с возрастом обретают еще большую привлекательность.

Овен

Молодость и энергия Овнов заставляет их двигаться вперед. Их бодрость сохраняется в течение долгих лет. Представители данного знака зодиака как будто бегут впереди времени, оставляя позади старость. При этом Овны наделены крепким здоровьем и духовной силой. Старость у них буквально отложена «на потом».

Дева

Благодаря чрезмерной опеке своего тела шикарно выглядят и не стареют Девы. Обычно, когда у их сверстников появляются морщины и различные заболевания, они чувствуют себя молодо и могут похвастаться хорошим здоровьем. Представители этого знака зодиака нередко провоцируют завистников, так как сохраняют молодость долгие годы.

Козерог

Наделены особым взаимодействием со временем из-за покровительства Сатурна. Кажется, что они буквально неподвластны годам. При этом с возрастом представители этого знака зодиака становятся только привлекательней. Козероги всегда остаются молодыми и значительно выделяются на фоне сверстников.

Водолей

Способны замедлять ход времени и Водолеи. На них не влияет старость, так как они привыкли жить здесь и сейчас и постоянно улыбаются. Определить возраст представителей этого знака зодиака иногда кажется нереальным. Они всегда остаются молодыми, несмотря на цифры в паспорте.

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