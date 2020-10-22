Почему европейцы не используют отчество, а в России оно есть у каждого

В России каждый человек имеет отчество.

В нашей стране это не только обязательная графа в документах, но и способ выразить уважение к человеку или почтение к возрасту. Как ни удивительно, но в большинстве других стран эта часть имени отсутствует.

В древности «отчества» существовали практически во всех культурах: ребенку давали имя и обозначали имя его отца. Постепенно, примерно к 10 веку, начали появляться фамилии, близкие к современным. Они формировались из отцовских имен или возникали, исходя из рода занятий или места проживания человека. К 15 веку с развитием экономики фамилии стали необходимостью из-за регулирования прав собственности и наследования. В Европе этот процесс начался с наиболее развитых регионов Северной Италии и позже распространился на другие страны. Фамилия (в переводе с латинского – семья) законодательно стала определять принадлежность человека к конкретному клану и необходимость в отчестве отпала.

Историки говорят, что первые отчества на Руси были найдены в летописях 10 века и звучали они так: «Иван, сын Глеба». В те времена отчество могло даваться по имени матери, если она становилась главой рода в силу каких-то причин. И тогда оно называлось матронимом и могло звучать, как Настасьевич или Авдотьевич. Гораздо позднее такие матронимы стали фамилиями, например: Катин или Машкин.

У древнерусских князей принято было в развернутом имени упоминать не только отца, но и других предков: «князь Владимир Сятославович, внук Всеволож, правнук Олегов». Использование имени в таком формате подчеркивало связь человека с его родом и позволяло его славить каждый раз при произнесении. Имя первой русской царской династии – Рюриковичи, по сути, тоже отчество, поскольку они были детьми Рюрика. Фамилии же на Руси появились в 13 веке и, в отличие от Европы, считались не частью семейного рода, а наградой. Ее могли носить только очень знатные люди, а обычные получали, как знак отличия, чаще всего за заслуги перед Отечеством. Только после революции 1917 года отчества в России стали обязательны к употреблению и внесению в документы.

На данный момент отчество служит не только для уважительного обращения к человеку, но и для упрощения идентификации людей с одинаковыми именами и фамилиями. В зарубежных странах до наших дней отчества сохранились у арабов, евреев и скандинавов.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог