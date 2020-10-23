Все в ваших руках — любовный гороскоп на 24 октября

Вы сами пишете свой любовный роман, поэтому сейчас только от вас зависит развитие отношений.

Овен

Если вы высоко цените свое благополучие в личной жизни, то будьте уверены, что никакие испытания не помешают счастью с любимым человеком. Одинокие Овны, ваша лучшая тактика – прямота и откровенность в сочетании с обаянием. Потенциальный партнер будет в восторге от вас.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам укрепить бастионы своего романтического союза. Наверняка вы сумеете доказать, что по-прежнему неравнодушны друг к другу. Одинокие Тельцы, постарайтесь все обдумать и взвесить, прежде чем дать ответ на поступившее предложение.

Близнецы

Сегодня многим Близнецам стоит опасаться вспышек ревности у партнера. Не стоит играть с огнем и провоцировать вторую половинку. Будьте сдержаннее, размолвка может охладить ваши взаимоотношения. Одинокие Близнецы, не открывайте свои карты раньше времени.

Рак

Скорее всего, обстановка и взаимоотношения с пассией сегодня не доставят вам ни огорчений, ни хлопот. Постарайтесь не предъявляйте к объекту своей симпатии слишком больших требований. Звезды подсказывают одиноким Ракам, что избыточная самоуверенность может привести к нежелательным ситуациям.

Лев

У многих Львов в личной жизни сегодня складывается все хорошо. Больших проблем не ожидается, но без мелких, возможно, не обойдется. Постарайтесь отнестись к ним с юмором и не сосредотачивать на них свое внимание. Одиноким Львам не стоит пренебрегать поддержкой друзей.

Дева

Астрологические влияния дня подтолкнут некоторых Дев задуматься о причинах напряжения внутри их любовного союза. Может быть, дело в том, что вы мало уделяете внимания второй половинке? Излишнее проявление эмоций может осложнить контакты некоторых одиноких Дев.

Весы

Если многих Весов замучило отсутствие взаимопонимания с любимым человеком, то не исключено, что сегодня появится хороший шанс его восстановить. Будьте разумны, забудьте мелкие обиды. Одинокие Весы, постарайтесь временно снизить активность и «уйти в тень».

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сегодня проявлять благоразумие и сдерживать порывы. Не гонитесь за новыми ощущениям и приключениями, такое поведение может сильно испортить взаимоотношения с любимым человеком. Одиноким Скорпионам в поиск второй половинки стоит вложить все силы и терпение.

Стрелец

Не дайте своей несдержанности испортить отношения с любимым человеком. Гораздо проще один раз сдержаться и не высказывать все, что просится на язык, чем потом снова заниматься налаживанием отношений. Если одинокие Стрельцы решили покорить чье-то сердце, звезды советуют вести себя смелее.

Козерог

Скорее всего, сегодня между вами и любимым человеком нет конфликтов, и царит доброжелательная атмосфера. Вы добились того, что все возникающие проблемы и вопросы решаются легко и непринужденно. Одинокие Козероги, этот день, скорее всего, вам запомнится как один из самых счастливых.

Водолей

Какой окажется атмосфера в романтическом союзе Водолеев в основном будет зависеть от них самих. Не спешите критиковать и делать замечания второй половинке, лучше займитесь чем-нибудь полезным для вас обоих. Роман, на котором одинокие Водолеи давно уже поставили крест, может неожиданно вспыхнуть.

Рыбы

Скорее всего, ваш авторитет в глазах второй половинки находится на недосягаемой высоте. Постарайтесь удержать свои позиции и не свалиться с пьедестала. Не исключено, что обилие знакомств, новых контактов и встреч наполнит жизнь свободных Рыб необычными впечатлениями.