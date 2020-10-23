Ищите единомышленников — финансовый гороскоп на 24 октября

Новые товарищи смогут вдохнуть в ваш проект новую жизнь.

Овен

Овны сумеют завоевать симпатии деловых партнеров благодаря умению тактично сглаживать острые проблемы. Это особенно почувствуют те из вас, кто работает в социальных учреждениях, в сфере услуг или кто занимается консультациями. Можно заниматься устроением спортивных состязаний, курсов по обучению, выставок, концертов, увеселительных мероприятий.

Телец

Первая половина дня складывается менее результативно для Тельцов. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на вторую половину дня. Бизнесменам звезды советуют поинтересоваться условиями труда своих работников. Можно заниматься ремонтом, приобретением офисной техники и мебели. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве и коммунальных службах.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, занимающихся торговлей. Очень хорошо может пойти торговля ювелирными изделиями из золота и драгоценных камней, спортивной одеждой, товарами для детей. Процветают все те, кто причастен к шоу-бизнесу, сценическому искусству, детским дошкольным учреждениям, гостиницам, индустрии отдыха и развлечений.

Рак

Раки смогут добиться наилучших результатов в работе во второй половине дня. Наиболее успешны работники коммунальных служб и строительных организаций. Бизнесмены могут заниматься капиталовложениями в недвижимость. Любые иные траты денег не принесут вам желаемой отдачи. Торговля модными товарами будет убыточной.

Лев

До середины дня Львам не рекомендуется предпринимать важных дел. А с полудня вы можете почувствовать оживление, будете коммуникабельны, легки в общении и быстро ориентируетесь в информационном пространстве. Разговоры по телефону, знакомства на транспорте, короткие поездки, переписка по электронной почте, деловые встречи – все эти дела пойдут успешно под вашей инициативой.

Дева

Прекрасный день для Дев, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Чем спокойнее условия труда, тем выше больше денег вы сможете заработать. Вы сможете максимально проявить свои в народных ремеслах, и в любой деятельности, которая требует ручной труда. Если помимо основной работы у вас есть приработок на стороне, то здесь вас тоже ждет успех.

Весы

Весы проявят свою способность заводить дружеские знакомства и извлекать материальную выгоду из контактов с людьми. Вы сумеете произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Ваши инициативы получат поддержку и развитие. Собрание акционеров, проведенное в этот день, полностью оправдает ваши ожидания.

Скорпион

Скорпионы могут получить позитивные подвижки в карьере. Со своим непосредственным начальством у вас устанавливаются теплые и доверительные отношения. Возможно, вам сделают предложение по выполнению такой работы, которая не подлежит огласке, или доверят работать с секретными документами, предназначенными для служебного пользования.

Стрелец

Стрельцам, бизнес которых, так или иначе, связан с заграницей, звезды советуют максимально расширять сотрудничество с иностранными партнерами. Можно заключать контракты на импортно-экспортные операции. Удачно проходят дальние командировки и работа вахтовым методом. Вместе с тем, возможны осложнения с фискальными властями: проверки, ревизии, контрольные закупки.

Козерог

Хороший день для Козерогов, которые занимают руководящие должности. Вы сможете проявить свой организационный и управленческий талант. Ключ к успеху – умение сбалансировать интересы всех подразделений в бизнесе для достижения своих целей. Можно проводить модернизацию производства и кадровые перестановки. Вместе с тем в этот день возрастает вероятность технической аварии.

Водолей

Водолеям звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Вы имеете уникальный шанс значительно повысить свою деловую репутацию. Воспользуйтесь услугами рекламных и дизайнерских студий. Объявление в СМИ принесет вам колоссальную отдачу. Те, кто работает в сфере услуг, могут столкнуться с претензиями клиентов и жалобами на вас начальству.

Рыбы

Удачно сложится этот день для Рыб, занятых в реальном секторе экономики: промышленном производстве, добыче полезных ископаемых. У вас хорошо пойдет любая сложная техническая работа: изготовление деталей на станках, ремонт автомобилей и механизмов, монтаж оборудования для конвейерного производства. Вместе с тем, это не лучшее время для служебных командировок.