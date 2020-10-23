Холодный Сатурн спасет Украину от войны

Украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 2021 год.

Он рассказал, что страну в предстоящем году ждут улучшения во всех сферах жизни, в том числе в вопросе привлечения западных инвестиций, но для этого нужно закончить войну.

Росс считает, что на предстоящих местных выборах победить могут кандидаты, которые совсем недолго пробудут в должности и сменятся уже на следующий год. Оценил астролог и вероятность обострения военных действий на Востоке страны.

«У нас кровопролития в этом году не светит. Даже если война на Донбассе сейчас разразится, то все равно закончится холодом, потому что Сатурн — самая холодная планета, она охлаждает все неразумные выпады», — сказал Росс.

Ранее он предсказал Украине большое количество жертв от коронавируса, которых по его словам, будет «больше, чем на войне».