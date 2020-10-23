Сила, которой Всевышний наделил Весов

Как известно, у каждого знака зодиака есть свои тайные (или явные) таланты и способности.

Сегодня мы поговорим о Весах – многогранном и загадочном знаке.

Самое главное, что дано Весам – это двойственность, возможность реализовываться в нескольких сферах одновременно. Даже если это совершено разные направления деятельности, например, бизнес и искусство, Весы найдут возможность блистать и в том, и в другом направлении, они будут просто показывать разные грани своей бесспорно талантливой натуры.

И невозможно было бы это реализовывать без дара коммуникации, который дает покровительство Меркурия. Блестящие переговорщики, умельцы налаживать связи и выходить из сложных ситуаций с помощью слова – да, это все про Весы. Уютно с таким даром можно себя чувствовать в первую очередь в социальных профессиях, торговле и логистике, юриспруденции, дипломатии и всем, что связано с взаимодействием с людьми.

Говоря про юриспруденцию, стоит вспомнить еще один дар – умение видеть и принимать точку зрения другого, умение менять свой взгляд, исходя из новой информации, умение «взвешивать» – это качество может пригодиться судье, принимающему решение, медиатору, улаживающему спор, семейному психологу.

На этом подарки Творца не заканчиваются. Весы так же талантливы в творчестве, они хорошие актеры, писатели и поэты, художники. И, как ни странно, они могут реализоваться и в спорте, если это будет, например, фигурное катание или художественная гимнастика – то, что связанна с красотой, самовыражением.

И еще один подарок от Создателя представителям этого знака – их умение работать в команде. Весы могут и любят творить и создавать в хорошей компании, для них невыносимо одиночество, они готовы соединиться со всем миром и не любят конфликтов – кажется, это просто портрет идеального работника. И все же добавим в него несколько «ложек дегтя» – Весы не любят брать на себя ответственность и могут спонтанно (как кажется окружающим) менять решения. Но эти качества не мешают им находить себя и гармонично реализовываться в этом мире.

Диана Сабитова