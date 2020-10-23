Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Как гадать на погоду 23 октября

Слово и Дело1 час назад
Фото: depositphotos

Верующие люди 23 октября традиционно чтят память двух святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии. Предки на Руси прозвали их Зимоуказателями.

Считалось, что рога месяца в этот день показывают в ту сторону, в которую в скором времени будут дуть ветры. Эта примета имела также и другое толкование в народе. Предки верили, что если рога месяца показывали на север — зима будет морозной и наступит совсем скоро. Однако, если рога месяца смотрели на юг — это считалось предзнаменованием теплой зимы.

Также у предков было принято говорить, что после 23 октября дни становились заметно короче, потому что Святой Евлампий лучину отщепляет и "потемью стращает".

Последние новости
Практические советы для жизни в ретроградный Меркурий
Таролог рассказала правду об изменах Павла Воли
Астролог рассказал, что звезды "готовят" знакам зодиака на конец октября
Гадания

Читайте также

Пришло время исполнять свои мечты — гороскоп на 24 октября

Как помириться с разными знаками зодиака

Психолог на примере Собчак объяснила, можно ли увести мужчину