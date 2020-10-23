Как гадать на погоду 23 октября

Верующие люди 23 октября традиционно чтят память двух святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии. Предки на Руси прозвали их Зимоуказателями.

Считалось, что рога месяца в этот день показывают в ту сторону, в которую в скором времени будут дуть ветры. Эта примета имела также и другое толкование в народе. Предки верили, что если рога месяца показывали на север — зима будет морозной и наступит совсем скоро. Однако, если рога месяца смотрели на юг — это считалось предзнаменованием теплой зимы.

Также у предков было принято говорить, что после 23 октября дни становились заметно короче, потому что Святой Евлампий лучину отщепляет и "потемью стращает".