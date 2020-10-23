Знаки зодиака, с которыми сложнее всего строить отношения

Среди всех знаков зодиака есть те, с кем сложнее всего выстроить отношения.

Это может быть из-за их эмоциональности, ветрености и эгоизма. У некоторых представителей знаков эти черты выражены слишком ярко, и люди не готовы измениться даже ради самых близких людей.

Эти люди не готовы раскрываться перед своей второй половинкой до конца, поэтому держат его на расстоянии. При этом, они пытливы и любознательны, поэтому уже на первом свидании будут ненавязчиво собирать на вас досье. Если вы что-то не расскажете о себе, то Дева все равно об этом рано или поздно узнает, потому что проверит все ваши соцсети и всех друзей. Если маниакальность и хладнокровие в отношениях вас не пугает, то можете смело продолжать общение дальше.

Отношения со Скорпионами похожи на качели. В одну минуту они могут вас любить до безумства, а потом начнут анализировать ваши недостатки и будут готовы бросить. Вы никогда не сможете понять этого человека, а с таким очень тяжело строить отношения. Представители этого знака всегда себе на уме и не любят делится переживаниями.

Тельцы эгоистичны и очень трудолюбивы, поэтому на первом месте у них стоит карьера, а только на втором семья. Они тянутся к роскоши и комфорту, поэтому всегда смогут обеспечить своих близких, но готовы ли они терпеть то, что будут всегда на втором плане? Свою любовь знак зодиака находит уже в зрелом возрасте, а в молодости предпочитает «нагуляться».

Овны – самый упертый знак зодиака, поэтому ссоры с ним никогда не проходят бесследно. Во время злости они могут наговорить много неприятного человеку так, что его партнер будет вспоминать об этом еще долго, если вообще захочет общаться. Он никогда не пойдет мириться первым и будет обижаться до последнего. Даже когда виноват сам.

Алевтина Кузнецова