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Вольф Мессинг назвал два особенных знака зодиака

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: depositphotos

Определил эти знаки зодиака несколько десятилетий тому назад – известный менталист и психолог Вольф Мессинг.

Он отмечал, что люди с неординарными эзотерическими способностями располагаются в зодиакальном круге не хаотично. Эта роль принадлежит только двум знакам зодиака.

Близнецы

Люди этого знака зодиака обладают хорошо развитой интуиций. Они чувствуют беду заранее и обходят ее стороной. И наоборот рискуют там, где многие не решаются, так как знают, что их ждет удача.

Свои способности Близнецы используют во благо. Профессии всегда выбирают земные, связанные с помощью людям – врачи, спасатели, следователи.

Скорпион

У представителей этого знака зодиака есть предрасположенность к магическим способностям. Они обладают достаточно высоким уровнем энергии и способны узнать о своем собеседнике все.После общения со Скорпионом приходит неожиданное облегчение. А все потому, что такие люди своей энергией способны избавить от негатива, в том числе порчи, болезни или просто плохого настроения.

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