Как помириться с разными знаками зодиака

Знак зодиака может подсказать, какой подход найти к определенному человеку.

Благодаря этому можно узнать, как быстро уладить ссору с кем-то из родственников, близких друзей или коллег.

Ссоры с Овнами очень эмоциональны, так как эти знаки зодиака в порыве гнева высказывают все, что у них накопилось за долгое время. Они могут сильно обидеть, но никогда не попросят прощения, если вы не сделаете первый шаг. Чтобы помириться с представителем этого знака зодиака, достаточно пригласить его на личную встречу и предложить перемирие.

С этими людьми ссоры чаще всего происходят из-за ревности. Они не обязательно должны быть вашими возлюбленными, друзья и семья тоже могут ревновать человека к другим. Тельцы не сразу расскажут, что стало причиной конфликта. Они могут ревновать, но ссору начнут по другому поводу. Чтобы помириться с Тельцом, докажите, что искренне сожалеете о том, что произошло. В некоторых случаях они первыми идут на примирение.

С Близнецами редко происходят масштабные ссоры, так как во время конфликтов они стараются не раздражаться, а просто высказать свою точку зрения и выслушать другого человека. Поэтому, чтобы конфликт с Близнецами не был затяжным, приведите больше убедительных аргументов в свою пользу, и тогда они примут их и, возможно, примут вашу сторону. После конфликта предложите Близнецам сходить куда-нибудь в честь примирения.

Представители этого знака никогда не станут открыто говорить о своей обиде. Они переживают конфликт внутри себя и замыкаются. Поэтому, если вы заметили, что ваш знакомый представитель этого знака зодиака перестал быть открытым и общительным, значит, он на что-то обижен. Попытайтесь поговорить с ним по душам и выясните, что его гложет. Ракам важны не извинения, а поддержка и внимание.

Львы очень гордые для того, чтобы признавать свои ошибки и неправоту, поэтому их близким людям всегда приходится первым идти на примирение. Представители этого знака зодиака ждут сюрпризов и подарков, которыми они могут потешить сое самолюбие, поэтому приготовьтесь к тому, что разрешение конфликта со Львами может обойтись вам в крупную сумму.

Этот знак зодиака очень миролюбив, поэтому серьезные конфликты с ними возникают крайне редко. При ссорах Девы не могут долго обижаться, поэтому часто сами идут на первый шаг даже в тот момент, когда они не правы. Однако лучше до этого не доводить, так как они все равно рано или поздно припомнят вам ваши ошибки.

Чтобы помириться с Весами, достаточно им показать, что вы действительно намерены восстановить с ними отношения и не желаете больше разбираться в том, кто виноват. Предложите им компромисс и больше никогда не возвращайтесь к болезненной теме, так как обида и злость могут вновь вспыхнуть с новой силой.

Лучшее, что вы можете сделать для перемирия со Скорпионом – не врать. Если вы таите обиду и считаете, что он не прав, но хотите помириться – так и скажите. Другие методы на Скорпиона не подействуют, и обиду свою он запомнит надолго.

Оптимисты по жизни, Стрельцы никогда долго не держат обиду. Они предпочитают радоваться жизни и не копить негативные эмоции, поэтому помириться с ними очень легко. Скажите им о том, что вы больше не хотите держать зла или готовы извиниться и забыть все плохое, что между вами было.

Чем раньше вы дадите знать Козерогу о перемирии, тем быстрее вы сможете восстановить те отношения, которые были между вами. Представители этого знака зодиака будут долго думать и анализировать прежде, чем вновь подпустят вас к себе слишком близко. Поэтому просто скажите им о своих мотивах, а дальше оставьте их наедине со своими мыслями.

Водолеи слишком любят жизнь, чтобы долго держать обиду на людей. Возможно, вы только отойдете от ссоры и будете готовы помириться, а Водолей к этому моменту уже о ней забудет. Попросите у него прощения и предложите зарыть топор войны – с представителями этого знака зодиака все достаточно просто. Главное – снова не наступать на те же грабли.

Даже самая незначительная ссора может подтолкнуть Рыбу к переживаниям и самокопанию. Они очень тяжело переживают любые конфликты и разлуку с близкими людьми, поэтому могут прийти мириться первыми, даже если вы неправы. Покажите им свою заботу, и тогда Рыбы ответят на нее, а потом приложат все силы, чтобы восстановить доверие между вами.

Алевтина Кузнецова