Таролог назвала самый опасный день ноября

Таролог Саона назвала самым неблагоприятным и опасным днем ноября понедельник, 30-е число.

Луна в Близнецах

Лунный диск растет каждый месяц. Вопрос только в том, в какой период. В ноябре Луна будет расти в начале и в конце месяца, что можно расценивать как плюс. Влияние растущей Луны на людей всегда разное, но имеет определенные универсальные особенности. Лунный календарь поможет вам отслеживать состояние Луны, чтобы вы могли правильно спланировать дела на будущее. В данном случае речь идет о целом месяце, причем далеко не самом простом. В ноябре нас ожидает масса трудностей.

Луна в Близнецах проявляет себя потребностью в переменах и спонтанностью. Безопасность заключается в том, что нужно думать о своих чувствах и делиться ими с другими. В этот день вы можете быть более разговорчивыми, но при этом некоммуникабельными. В работе мы можем проявлять импульсивность, хвататься за все сразу, но не доводить дела до конца. Теряется сосредоточенность на важных задачах, мы начинаем обращать внимание на второстепенные мелочи, которые отнимают силы и мешают росту. Полная Луна — это кульминация цикла. Все дело в максимальной интенсивности: сосредоточенная энергия из предыдущей фазы переполняется, выливаясь в эмоции, действия и материю. Мы становимся эмоциональными. Мы готовы говорить, но не слушать. Уровень конфликтности повышается во всех аспектах. Период полнолуния оказывает самое существенное воздействие на каждое живое существо Земли. Увеличивается кровоточивость ран, напоминают о себе хронические заболевания, обостряются душевные расстройства.

Неблагоприятный день для всех покупок. В этот день хорошо просто взглянуть на товар, спросить о нем у экспертов и консультантов, прочитать информацию о товаре, просмотреть форумы в интернете и, если есть возможность, взять товар на испытательный срок, чтобы самостоятельно составить о нем мнение. Но не стоит платить за товар и фактически совершать сделку или покупку. Из-за энергетического спада вы, вероятно, не заметите чего-то важного, а затем очень пожалеете о своем опрометчивом шаге. Вас могут обмануть, вы можете ошибиться, переплатить или купить заведомо то, чего не ожидали.