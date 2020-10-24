Навстречу свободе мышления — гороскоп на 25 октября

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее в положении «без курса» приглашает отойти от правил и стандартов, взять паузу в рутинных делах и насладиться свободой.

Спад внешней активности компенсируют интенсивные размышления о будущем. Особое внимание привлекут социальные события, корпоративные ценности и ресурсы, необратимые процессы распада старых влиятельных групп и зарождения новых. Это день коллективизма и торжества популярных идей. Он хорош для поверхностного приятельского общения и не слишком удачен для доверительного разговора тет-а-тет. Могут неуютно чувствовать себя одиночки и убежденные консерваторы.

Овен

Этот день Овнам хорошо провести с друзьями или в близкой по духу социальной среде. Не стоит удивляться, если меняется поведение отдельных единомышленников или нет привычной атмосферы в группе. Возможно, вам тоже пора сменить взгляды на дружбу или начать подыскивать другой коллектив. Последнее особенно актуально, если вместо традиционной карьеры в системе вы хотите уйти в «свободное плавание».

Телец

Этот день Тельцам лучше провести в свободном режиме. Вместо попытки тщательно распланировать текущие сутки, звезды советуют вам заглянуть вперед и задуматься о своем будущем. Например, о профессиональных перспективах или о судьбе дружеских отношений. Пауза, взятая другими, дает и вам фору для размышлений. Не помешает заново укрепить свой иммунитет к обольщениям, как материальным, так и духовным.

Близнецы

Сегодня Близнецам полезно отвлечься от мелочей жизни и взглянуть на вещи шире, задуматься о своей миссии и системе ценностей в близком будущем. Пищу для подобных размышлений вам могут дать социальные тренды в стране и мире, а также события в группе друзей. Возможны сомнения в выполнимости планов, в том числе, из-за материальной составляющей. Избегая идеализма, важно сохранить веру в свои мечты.

Рак

Ракам предстоит на протяжении всего дня считаться с общей атмосферой вокруг, с текущими семейными, дружескими или социальными обстоятельствами. Многим Ракам будет сложно провести время по своему вкусу. Не самый комфортный день, если вы привыкли во всем следовать своим личным ценностям и исповедовать свою веру, так как ситуация может потребовать от вас разделять популярные взгляды большинства.

Лев

Сегодня Львам полезно поддерживать дружеские связи с людьми в целом, но не стоит искать популярности. Звезды подсказывают, что сейчас не лучшее время для личного знакомства и диалога тет-а-тет, озвучивания своих идей или стремления в лидеры. В данный момент вы не в идеальной форме или не в самом выгодном положении. Вы останетесь не замечены в толпе, не оценены по достоинству или превратно поняты.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам положиться на ситуацию. Это не тот день, когда вы можете до мелочей выверять свои схемы, а затем контролировать ход событий. Вплоть до ночи вероятна зависимость от обстановки, чужих нужд или собственного самочувствия. События могут идти нетипично и не поддаваться привычной логике. Лучше воздержаться от плановых стандартных процедур, включая косметические и лечебные.

Весы

Весы проведут эти сутки удачно, если не станут заранее программировать себя на тот или иной результат. Суть дня - свобода. Лучше не ждать запланированного эффекта в личной жизни, в играх или творческих поисках. Родителям-Весам не стоит чрезмерно опекать детей. Глобальные сдвиги в ваших планах на будущее сегодня маловероятны, но если вас посетили неожиданные хорошие предчувствия, им можно верить.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется отталкиваться от семейных планов и «погоды в доме», от настроения своих друзей, партнеров или близких. Также, многие представители знака будут чувствительны к общим социальным тенденциям и к информационному фону дня (например, к новостям). Все индивидуальные начинания лучше отложить, так как преследование собственных интересов для вас вплоть до ночи будет затруднено.

Стрелец

Сегодня Стрельцы чувствуют себя комфортно, пока обстановка для них ясна и прозрачна. День пройдет прекрасно, если вы равнодушны к слухам и сплетням, не боитесь компрометирующих вас сведений и не ищете компромат на других, не держите «камня за пазухой» в адрес своих друзей и близких. Ситуации дня располагают к поверхностному приятельскому общению и не слишком подходят для конфиденциальной беседы.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам забыть о знакомых правилах и ориентироваться лишь на требования момента. Помимо текущей ситуации, к этому приглашает общая обстановка, не считаться с которой для вас сейчас «себе дороже». Многие принципы, которым вы доверяли, теряют силу, полагаться на них дальше означает терпеть крах и нести убытки. Стоит на время отложить все важные планы и крупные инвестиции.

Водолей

Эти сутки Водолеи могут посвятить своим нуждам. Звезды советуют воспользоваться моментом, так как «разговор с собой» для вас сейчас не роскошь, а необходимость. Но в приватный круг придется включить самых близких людей, так как они являются частью вашей жизни и ваших планов. Не стоит оставлять без внимания подозрительные явления в доме и негативные психологические тенденции в семейной атмосфере.

Рыбы

В эти сутки Рыбам стоит отменить начинания и всю лишнюю внешнюю активность. Не время отстаивать личные интересы и продвигать свои идеи: ваш голос будет неразличим в общем хоре. Мероприятия, назначенные на сегодня, могут быть интересными, но не принесут удовольствия, на которое вы рассчитывали. Возможны странные ситуации, нетипичные симптомы недомоганий. Лучше отложить важные контакты и поездки.