Отношения с начальством ухудшаются — финансовый гороскоп на 25 октября

Общение с руководством лучше свести к минимуму — можно только ухудшить ваши отношения.

Овен

Овны, ориентированные в своем бизнесе на заграницу, вряд ли сумеют сегодня добиться положительных результатов. Не рекомендуется начинать важных дел, таких как: отправка грузов по импортно-экспортным операциям, подписание договоров с иностранцами, оформление таможенных документов. Также критичными являются рекламный бизнес и туристические услуги.

Телец

У Тельцов сегодня чрезвычайно ответственный день. Звезды не рекомендуют вам делать инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство и строительство. Ваши помещения в середине дня могут понести материальный ущерб от аварий в коммунально-бытовом хозяйстве. В конце рабочего дня могут осложниться отношения с коллегами и начальством. Будьте осмотрительнее.

Близнецы

Близнецам сегодня не рекомендуется вести переговоры и устанавливать новые деловые связи. Главное внимание следует уделить не расширению деловых связей, а сохранению тех связей, которые у вас уже имеются. В результате несогласованности в действиях и нарушения договорных обязательств некоторые деловые партнеры могут разорвать с вами сотрудничество.

Рак

Этот день вряд ли можно назвать удачным для Раков. Ваши доходы имеют тенденцию к снижению, а то и вовсе к убыткам. Из-за ослабления энергетического потенциала уровень вашей работоспособности может оказаться ниже нормы. Кроме того, вас могут обязать выполнять самую невыгодную и трудоемкую работу в трудовом коллективе.

Лев

В середине дня звезды не советуют Львам проявлять инициативу. Ваше излишне эмоциональное состояние может привести к неприятностям. Ваши начинания в это время могут оказаться неудачными и не получат должной поддержки и развития. Работникам творческих профессий придется продираться сквозь препятствия и решать множество мелких вопросов.

Дева

Девы в середине дня могут почувствовать усиление препятствий и разного рода ограничений. Особенно неудачным будет день у тех, кто связан в своей деятельности с недвижимостью. Клиентура агентств по сделкам с недвижимостью будет приходить по большей части ненадежная. Предварительные договоренности могут срываться, а потенциальные клиенты пропадать в неизвестном направлении.

Весы

Звезды советуют Весам воздерживаться от поспешности при установлении деловых связей и, особенно, при работе в составе группы. Неудачно могут проходить телефонные разговоры, информационные контакты через Интернет, короткие поездки. Возможно, вам придется столкнуться с тенденцией к распаду и разрыву деловых связей. Чаще обычного могут ломаться компьютеры и транспорт.

Скорпион

Скорпионы, имеющие свой бизнес, сегодня могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Возможно, что в середине дня будет нанесен ущерб вашему движимому имуществу. Не следует обращаться за содействием в решении вопросов в официальные инстанции – это будет стоить вам денег, но совершенно бесполезно потраченных.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам быть осмотрительнее при проявлении инициативы в бизнесе. Вряд ли сейчас у вас будет правильное понимание перспективы и стратегии дальнейшего поведения. Особенно это касается приятия решений относительно деловых поездок. Туристические и рекламные агентства могут понести убытки. Работа на вахте может быть связана с осложнениями.

Козерог

Козероги, владеющие своим бизнесом, сегодня могут столкнуться с трудностями. Прежде всего, вы должны быть уверены в том, что ваш бизнес не имеет никакого отношения к незаконной деятельности. Тогда вам нечего опасаться. В противном случае могут быть неприятности, поскольку возрастает вероятность проверок, ревизий, контрольных закупок.

Водолей

Водолеям сегодня лучше воздержаться от активности в инвестициях и в акционировании. В целом общественная работа, равно как и коллективный труд, не сулят вам финансовой удачи. Также весьма неустойчивыми являются ваши деловые партнерские связи. Возможен срыв переговорного процесса и нарушение договорных обязательств. Деловой партнер может не оправдать ваших ожиданий.

Рыбы

Рыбам этот день может принести сложности в вопросах карьеры и отношений с начальством. Особенно это почувствуют те, кто занимает руководящие должности: владельцы фирм, управленцы, ведущие менеджеры. Звезды предостерегают вас от излишне фанатичного стремления непременно, и во что бы то ни стало, добиться сейчас поставленных целей. Решайте вопросы по мере их поступления.