Карьера идет в гору — финансовый гороскоп на 26 октября

Сегодня у вас все будет получаться. Поэтому будьте активнее и инициативнее.

Овен

Звезды советуют Овнам развивать активность при взаимодействии с партнерами по бизнесу. Удачно идут дела у торговцев украшениями и модной одеждой. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий. Игроки на фондовой бирже смогут получить солидный доход по итогам дневной сессии торгов.

Телец

Тельцы смогут успешно продвигать свой бизнес. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству и коммунальным услугам. Можно покупать или продавать объекты жилья, офисы, оформлять договора на аренду, заниматься благоустройством помещений, вкладывать деньги в капитальный ремонт. Хорошее время для получения ссуд под предстоящее строительство.

Близнецы

Близнецам звезды советуют прилагать усилия для расширения и укрепления деловых связей. Это та деятельность, в которой вы будете наиболее успешны. Вам может поступить обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Бумажные дела – их прохождение и согласование по инстанциям – осуществляются без задержек.

Рак

У Раков удачное время для работы практически в любой сфере деятельности. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с самого утра спланировать порядок проведения работ. Очень важно вписаться в те временные рамки, которые вы для себя отмерите. Текущие дела идут легко и естественно. Можно делать закупку больших партий товара для нужд бизнеса.

Лев

У Львов будет много идей и достаточное количество энергии, для того, чтобы реализовать их на практике. Постарайтесь самые важные дела и начинания запланировать на вторую половину дня - это наиболее успешное время. Хорошо пойдут дела у консультантов сетевого маркетинга, работников ресторанного и гостиничного бизнеса.

Дева

У Дев прекрасный день для урегулирования любых вопросов методами тайной дипломатии. Индивидуальные предприниматели смогут зарабатывать деньги, минуя налоговые выплаты, как, например, в случае частного извоза или платных консультаций. Растут дополнительные доходы у работников гостиниц, баз отдых, пансионатов, медицинских кабинетов.

Весы

У Весов, занятых организацией нового бизнеса, наступило хорошее время для создания акционерного общества открытого типа. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Также вы сможете привлечь инвесторов, готовых вложить свои деньги в ваши проекты. Отличное время для проектно-конструкторских работ и для долгосрочного планирования бизнеса.

Скорпион

Скорпионы сегодня способны укрепить свои позиции на основной работе. Если вы были неудовлетворенны своей прежней работой и искали новую работу, то во второй половине дня вам может улыбнуться удача. Вам могут предложить повышение в должности. Традиционный стиль управления сейчас будет более эффективным. От новых деловых знакомств пока лучше воздержаться.

Стрелец

Для успеха в делах звезды советуют Стрельцам уделить максимум внимания раскрутке бизнеса. Деньги, вложенные в проведение рекламной компании в средствах массовой информации, принесут вам реальную отдачу. Расширяйте географию рынков поставщиков товаров и услуг. Можно подавать исковые заявления и находить компромиссы при заключении мировых соглашений.

Козерог

У Козерогов, имеющих свой бизнес, ожидается улучшение финансовой ситуации. Многие из вас смогут реализовать законные схемы по уводу части доходов от налогообложения. Это хорошее время для оплаты счетов и урегулирования вопросов с долгами. Можно делать вклады в банк под проценты и инвестировать в деньги в паевые инвестиционные фонды.

Водолей

Водолеи сегодня смогут вести успешные переговоры с деловыми партнерами о предстоящем перспективном сотрудничестве. Успешно проходит обсуждение любых деловых вопросов в неформальной обстановке. Также вам удастся прекрасно работать в составе коллектива единомышленников, особенно если это касается подготовки бизнес-планов или инвестиционных проектов.

Рыбы

Рыбы получат прекрасную возможность для позитивных подвижек в текущей работе. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может найтись подходящий вариант. Трудовой договор лучше всего подписывать после полудня. Многие из вас имеют хороший шанс провести в жизнь свои идеи по улучшению условий труда и упорядочению графика работы.