Притяжения больше нет — любовный гороскоп на 26 октября

Похоже, вы отдалились от второй половинки. Скорее исправляйте это.

Овен

Овнам не стоит сегодня обращать внимание на слабости и капризы своего любимого человека. Будьте великодушны, все имеют право на маленькие недостатки. Если у одиноких Овнов есть возможность куда-то поехать, смелее отбрасывайте сомнения и отправляйтесь в путь на поиски любви.

Телец

Сегодня общение со второй половинкой поможет Тельцам укрепиться в мысли, что крайне важно иметь за спиной надежный тыл. Для свободных Тельцов день может быть полон приятных неожиданностей, в том числе, нового знакомства, которое сделает вас счастливым.

Близнецы

Звезды подсказывают Близнецам, что сейчас желательно отступить и не настаивать на своей правоте. В ином случае отношения с объектом вашей страсти, возможно, только ухудшаться. Особенный интерес для одиноких Близнецов будут представлять знакомства в социальных сетях.

Рак

Если у некоторых Раков есть сложности во взаимоотношениях с любимым человеком, то сегодня у вас есть уникальный шанс исправить сложившееся положение. Не исключено, что у вас неожиданно появится союзник, который поможет нормализовать ситуацию. Свободные Раки, не торопите события!

Лев

В этот день Львы, возможно, захотят подвести некоторые итоги. Сейчас наиболее идеальное время, чтобы отношения с пассией перешли на новый, более зрелый и глубокий уровень развития. Свободным Львам стоит не распыляться на случайные знакомства и не ждать от них чего-то особенного.

Дева

Девы, ваше счастье в ваших руках. Звезды подсказывают, что вы можете быть счастливы, но для этого желательно лучше понимать вторую половинку. Одинокие Девы могут столкнуться с трудностями в общении. Встретив нового человека, вам, скорее всего, будет сложно найти подходящие слова.

Весы

Этот день для многих Весов сложится спокойно и гармонично. Возможно, не будет бурных проявлений любви, но и напряжения между вами и любимым человеком также не ожидается. Чем более заинтересованы одинокие Весы в знакомстве с представителем противоположного пола, тем сложнее им будет это сделать.

Скорпион

Скорпионам стоит позаботиться о взаимоотношениях с объектом их симпатии, не дожидаясь пока их к этому не принудят обстоятельства. Накопившиеся проблемы, скорее всего, будут решаться быстро и бесконфликтно. Знакомство одиноких Скорпионов может получить перспективу развития.

Стрелец

Занимаясь сегодня налаживанием отношений с пассией, Стрельцы, возможно, удивятся, как легко и просто все удается. Некоторые одинокие Стрельцы могут почувствовать разочарование при явном равнодушии к ним потенциального партнера.

Козерог

Для многих Козерогов в этот день отношения с любимым человеком будут развиваться без особых проблем. Пусть события идут своим чередом, доверьтесь течению жизни и обстоятельствам. Одиноким Козерогам не сразу удастся заинтересовать собой привлекательного человека.

Водолей

Астрологические влияния этого дня могут сделать взаимозависимыми отношения со второй половинкой и успехом в других сферах жизни. Добившись успеха в одной области, вы, скорее всего, привлечете удачу и в другой. Для одиноких Водолеев новое знакомство окажется весьма приятным и многообещающим.

Рыбы

Сегодня у многих Рыб может и не быть разногласий с партнером, но, скорее всего, вы все же несколько отдалились от своей второй половинки. Многих одиноких Рыб сегодня ожидает очень красивая романтическая встреча с привлекательным потенциальным избранником.