Ищите подсказки судьбы — гороскоп на 26 октября

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усиливает чувствительность, активизирует память и игру воображения, подчеркивает невидимую связь рационального и иррационального.

А также намекает, что ключ к любой информации - некий скрытый нюанс. Подоплека и подтекст крайне важны, если изучаются архивы, ведутся проверки или исследования. День создает нужный настрой для медитаций, восприятия музыки, интимных бесед, погружения в воспоминания, чтения знаков, расшифровки данных, для гипноза и других психологических практик, напоминает о внутренней жизни и духовном срезе событий. Важные контакты предпочтительнее утром.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам умерить свою активность и не стремиться к лишней публичности. Хорошо пойдут занятия, требующие уединения, тишины и секретности - например, какие-либо кабинетные исследования. День может принести неожиданный сентиментальный настрой, повысить вашу тайную чувствительность и внутреннюю уязвимость. Возможны денежные поступления из скрытых источников, связанных с прошлым.

Телец

Для Тельцов сегодня станет отличным дополнительным источником информации их прошлое. Именно память услужливо подскажет им ценные детали, которых они не найдут в документах или в чужих советах. В общении окажется важнее не словесный, а невербальный контакт. Взаимопонимание без лишних слов будет главным бонусом в беседе со старыми друзьями и близкими людьми. Все ключевые темы лучше обсудить утром.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не заглядывать слишком далеко в будущее и не зацикливаться на деталях фантастических сценариев, подсказанных воображением. Основное внимание лучше направить на уже известные темы и постараться навести резкость на картины своего прошлого. Рекомендуется повышенная внимательность в работе с закрывающими документами в профессиональной, финансовой, медицинской сферах.

Рак

Сегодня Раки почувствуют себя комфортнее. Раки-фантазеры смогут окунуться в свои мечты или уйти в привычный воображаемый мир. Ракам с активной жизненной позицией день поможет восполнить их духовный резерв: вдохновиться известными примерами, получить покровительство или благословение от значимых людей. День особенно благоприятен для отдыха, для занятий искусством, музыкой, гуманитарной тематикой.

Лев

Львам этот день добавит впечатлительности. Усилится интерес к сплетням и слухам, чувствительность к тонким ощущениям, музыке, игре ассоциаций и мыслеобразов. Также, многие нюансы дня дадут пищу вашей подозрительности и могут лишить психологической «почвы под ногами». Важно не спешить с выводами, правильно расшифровывать полученные намеки, знаки, завуалированные подсказки своей памяти и интуиции.

Дева

Сегодня Девам важно оставаться чуткими собеседниками, внимательными читателями и слушателями. Пригодится психологический опыт, проницательность. Умение чувствовать «тонкие планы» сделает более успешной консультацию, учебный процесс, личную беседу, аналитическую или исследовательскую работу. Подходящее время для встреч со старыми знакомыми, бывшими клиентами, партнерами, учителями или начальством.

Весы

Весам сегодня лучше целиком погрузиться в повседневные монотонные процессы, найти время для медицинской, хозяйственно-бытовой или служебной рутины. Во многих ситуациях этого дня от вас будет требоваться не внешняя суета, а внутренняя отдача, способность к сопереживанию, пониманию и эмоциональному обмену. Лучше отложить до более удачного момента важные встречи, начинания и энергозатратные занятия.

Скорпион

Скорпионам сегодня несложно встретить понимание, найти подходящего собеседника (слушателя), установить невидимый эмоциональный мост между собой и партнером, ребенком, другом. Возможность высказаться, отправить сообщение, наладить связь будет вдвойне ценна для Скорпионов, рожденных в октябре. Звезды советуют устанавливать личные контакты и излагать свои мысли как можно раньше, «на свежую голову».

Стрелец

Сегодня Стрельцы станут менее энергичными и ловкими, зато более восприимчивыми к тонким «флюидам»: музыкальной гармонии, волнам воспоминаний, подтексту чужих намеков. Это подходящий день для доверительной беседы (например, с домочадцами), но вам стоит быть в ней внимательнее: вы можете проговориться о том, что хотели скрыть, или столкнуться лицом к лицу с тем, на что предпочли бы закрыть глаза.

Козерог

Козерогам сегодня полезно поработать с новостями, старыми документами или воспоминаниями. Это подходящий день для уединенных размышлений и углубленных исследований, которые вполне могут продлиться и на следующие сутки. Если ситуация требует личной встречи или переписки, стоит заранее позаботиться о нужной психологической атмосфере. Проницательность заранее подскажет вам, чем закончится разговор.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стать внимательнее к нюансам, в том числе, связанным с деталями старых платежей. Обсуждая тонкости продаж, заработков и взаиморасчетов, стоит учесть, что на окончательное прояснение ситуации потребуется некоторое время. День помогает тратить отложенное и накопленное, использовать запасы и бонусы, пристраивать старые вещи. Не рекомендуются новые покупки и вложения.

Рыбы

Сегодня возрастает природная проницательность Рыб. Им не составит труда понять подтекст чужих слов, в том числе, на забытом иностранном языке или на фоне помех. Благодаря интуиции и опыту, большинство Рыб легко предугадает ход событий (например, суть чужих аргументов или окончательный итог переговоров). Возможны вести от друзей издалека. Самые ценные мысли, знаки и подсказки придут рано утром.