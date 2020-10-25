«То ли ещё будет!»: Залог успеха Чубайса

Самая неожиданная новость этой недели — Анатолий Чубайс, глава корпорации «Роснано», хочет выйти на пенсию. Об этом он не так давно попросил Владимира Путина. Но лично нам кажется, что на это его надоумил его знак зодиака.

Он, как истинный Близнец, не может долго сидеть на одном месте, ему нужно бежать покорять иные высоты и удивлять совершенно другими талантами. Возможно, раньше Чубайс сдерживал своего внутреннего Близнеца и двигался в одном направлении, но сейчас, похоже, решил кинуться в новое направление (и вряд ли ограничится одним). И, поверьте, энергии у него хватит на все и всех – возраст для этого знака зодиака – глупые циферки в паспорте.

Что мы точно можем сказать – эта яркая фамилия еще долго будет на слуху: Близнецы редко исчезают с радаров, ведь их, мягко говоря, эксцентричные поступки постоянно притягивают внимание.

С чего все началось

Анатолию Чубайсу 65 лет, он занимает пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. Свою карьеру в политике начал еще в 1980-м, когда вступил в ряды Коммунистической партии. Тогда в Петербурге активно развивалось демократическое движение, и экономисты организовали неформальный кружок. По знаку зодиака Чубайс — Близнецы. И их талант — искусство словесных баталий. Который и помог ему быстро стать лидером сообщества. А в 1990 году — занять пост зампреда исполкома Ленсовета.

Анатолий Чубайс продолжил стремительно двигаться по карьерной лестнице. Но, в типичной для Близнецов манере, двигался не прямо и напролом, а использовал обходные пути. Сначала стал председателем Государственного комитета России по управлению госимуществом, затем — Борис Ельцин назначил его на пост заместителя председателя правительства. А в 1998-м стал председателем правления РАО «ЕЭС России».

А при чем тут знак зодиака

Политика всегда давалась ему легко. Это неудивительно: красноречивость, отлично «подвешенный» язык и природное обаяние — типичные характеристики Близнецов, позволяющие уговаривать кого угодно и на что угодно. Еще представители этого знака мастерски умеют подмечать детали и добывать любую, даже самую недоступную информацию, и главное – грамотно ее использовать. А это необходимый минимум для участников всех политических игр.

Дела любовные

В личных отношениях у Чубайса все не так гладко. Из-за особенностей характера Близнецам сложно построить долгие и прочные отношения. К партнеру у них много требований: быть умным, оригинальным, амбициозным и постоянно удивлять. Но соответствовать подобным требованиям 24/7 готовы немногие, поэтому оба брака Анатолия закончились разводом.

Прогноз для Близнецов и всех знаков зодиака на будущую неделю слушайте в нашем подкасте.