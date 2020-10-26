Какие знаки зодиака умеют исцелять

Астрологи уверены, что некоторые представители зодиакального круга имеют возможность исцелять окружающих и должны развивать эту способность.

Раки умеют видеть людей насквозь. Они проницательны и чувствительны к чужой боли. Этот водный знак может избавлять людей от душевных страданий.

Девы также имеют талант к целительству. Представители земного знака зодиака обладают прекрасным интеллектом и отменной интуицией. Если Девы захотят, они смогут защитить человека от неудач.

Водолеи нередко видят вещие сны. Они также имеют развитую интуицию. Водолеи способны исцелять душевные раны людей и менять их жизнь в лучшую сторону.