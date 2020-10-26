Точно ли взаимны чувства — любовный гороскоп на 27 октября

Уверены ли вы, что партнер относится к вам так же, как вы к нему?

Овен

Любимый человек сегодня может почувствовать некоторую скованность вашего поведения. Постарайтесь внутренне успокоиться и расслабиться, а это сразу же даст хороший результат. У Овнов в поисках любви есть высокая вероятность исполнения сокровенных мечтаний.

Телец

Сегодня любовные отношения многих Тельцов не вызывают чувства тревоги или опасения. Однако ситуация может измениться буквально за несколько минут. Сегодня привлекательность и обаяние свободных Тельцов настолько сильны, что способны растопить даже лед.

Близнецы

Вполне возможно, что в суете будней некоторые Близнецы перестали обращать внимание на вторую половинку. Звезды предупреждают, что это чревато не самыми приятными последствиями. Свободные Близнецы сегодня могут бесполезно провести время в кругу противоположного пола.

Рак

Сегодня Ракам лучше всего избегать конфликтных ситуаций. Но, если все же это произошло, не стоит обижаться на вторую половинку. Будьте мудрее и постарайтесь, как можно быстрее урегулировать проблему. Для одиноких Раков этот день может быть наполнен большим количеством встреч.

Лев

Звезды подсказывают Львам, что для сохранения гармонии в их союзе большую роль сыграет общность интересов с любимым человеком. Свободные Львы в этот день могут предпочесть спокойное уединение. Можно помечтать о счастливом будущем и составить портрет идеального партнера.

Дева

В личной жизни некоторых Дев сегодня может сложиться непростая ситуация. Любимый человек, оставшийся без внимания, будет выражать огромное неудовольствие. У свободных Дев в этот день может настолько обостриться интуиция, что они без труда сумеют распознать намерения окружающих.

Весы

Для Весов отношения со второй половинкой, скорее всего, не доставят проблем. Ваша забота о своем союзе сегодня может принести вполне заслуженные плоды в виде гармонии и взаимопонимания. Не исключено, что Весы в поиске любви могут столкнуться с некоторым разочарованием.

Скорпион

Постарайтесь сегодня не скрывать своих нежных чувств, и чаще проявлять любовь по отношению к объекту своей симпатии. Мелкие недоразумения, которые могут вас слегка огорчить, удастся без труда уладить. Сегодняшний день может принести изменения, которые придутся по душе одиноким Скорпионам.

Стрелец

В этот день Стрельцам не стоит упорствовать и отстаивать свою правоту. Вряд ли это убедит любимого человека, а вот отношения с партнером могут резко ухудшиться. События этого дня позволят одиноким Стрельцам решиться на дальнейшее сближение с потенциальным избранником.

Козерог

Текущее влияние планет может подтолкнуть Козерогов к осознанию своих иллюзий относительно любимого человека. Это позволит вам в дальнейшем правильнее выстраивать линию своего поведения. Одиноким Козерогам предстоит иметь дело с выбором между несколькими поклонниками.

Водолей

Сегодня поступки Водолеев будут напрямую отражаться на взаимоотношениях с объектом их страсти. Поэтому постарайтесь более тщательно следить за своими словами и действиями. Одиноким Водолеям звезды рекомендуют поскорее справиться с хандрой и неверием в собственные силы.

Рыбы

В личной жизни Рыб сегодня может произойти немало приятных событий. Скорее всего, перед вами откроются новые, более заманчивые перспективы вашего союза. Одинокие Рыбы, постарайтесь не строить далеко идущих планов, пока не убедитесь, что ваши чувства взаимны.