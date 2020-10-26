Деньги утекут сквозь пальцы — финансовый гороскоп на 27 октября

Слишком много денег придется потратить на непредвиденные расходы.

Овен

Овнам звезды советуют в середине дня осторожнее обращаться с острыми и режущими инструментами – возможны как травмы, так и технические поломки. Возможны рекламации и претензии заказчиков к качеству вашей работы. Наибольшую проблему может представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. В конце дня положение в делах улучшится.

Телец

Тельцам звезды советуют воздерживаться от наиболее важных дел, поскольку они могут пойти неудачно и цена неудачи окажется достаточно высокой. Особенно это относится к повседневным плановым делам. В конце рабочего дня звезды советуют основное внимание уделять рекламной деятельности. Успеха добьются работники туристических агентств, индустрии моды и развлечений.

Близнецы

Если у Близнецов имеется офис или мастерские, то в середине дня возрастает вероятность ущерба для этого недвижимого имущества. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях. Вторая половина дня будет вполне благополучной для работающих в сельском хозяйстве и, особенно, в семейном бизнесе. Вы сможете улучшить условия своего труда.

Рак

Около полудня звезды советуют Ракам не заниматься сделками по оптовым закупкам товара. Подобные сделки имеют тенденцию к срыву. Во второй половине дня рекомендовано проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей – это наиболее удачное направление деятельности на сегодня.

Лев

В полдень звезды советуют Львам воздержаться от заключения торговых сделок и, особенно, если речь идет о покупке автомобиля. Также нежелательно делать оптовые закупки товара для его последующей реализации в розничной торговой сети. Но во второй половине дня дела пойдут в гору. Хорошо внедряются инженерные решения и рационализаторские предложения.

Дева

Девам в середине дня рекомендуется воздерживаться от инициатив. Вероятны сбои в ритме работы из-за несогласованности действий и ошибочной информации. Зато во второй половине дня вы почувствуете прилив оптимизма и творческий настрой и сможете успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Хорошо пойдут дела у тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений.

Весы

В середине дня звезды советуют Весам держаться в тени и воздерживаться от инициативного поведения. Особое значение приобретает ваша способность доводить до логического конца ранее начатые дела. Во второй половине дня наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов.

Скорпион

Этот день пройдет вполне благополучно при условии, если Скорпионы будут строго придерживаться норм закона. Вблизи полудня ваши планы могут претерпеть изменения и вам, возможно, придется вносить коррективы в график работ. Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Многие из вас смогут добиться больших успехов, если проявят внимание к людям при новых знакомствах.

Стрелец

Стрельцам, занимающим руководящие должности, в полдень рекомендуется перепроверять поступающую информацию ввиду вероятности получения ложных сведений. Возможно, потребуется внести коррективы в ранее согласованные планы. Во второй половине дня наступает благоприятное время для продвижения вверх по карьерной лестнице.

Козерог

В середине дня у Козерогов возможны недоразумения при электронной переписке с коллегами. Тем, кто будет находиться в командировке, будет сложно добиться поставленных целей. Гораздо лучше пойдут дела во второй половине дня. Звезды советуют в это время подумать о расширении своего бизнеса. Хорошее время для работников туристических агентств.

Водолей

В середине дня Водолеям, имеющим свой бизнес, не рекомендуется заниматься модернизацией и техническим переоснащением производственных мощностей, поскольку вероятны аварии. Вторая половина дня принесет значительное улучшение во всех делах. Это хорошее время для урегулирования проблем в отношениях с представителями фискальных властей.

Рыбы

У Рыб в середине дня возможны осложнения с юридическими и судебными органами власти. Также ваш деловой партер может попасть в неприятную историю, и потребуется его выручать, в том числе за счет дополнительных финансовых расходов. Однако во второй половине дня все вопросы могут быть успешно урегулированы. Переговоры рекомендуется проводить в неформальной обстановке.