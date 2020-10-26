Пауза будет недолгой — гороскоп на 27 октября

11-12 лунные сутки. Сегодня не стоит рассчитывать на быстрый прогресс и окончательный точный вывод.

Пауза или заминка может быть вызвана нехваткой данных, отсутствием нужных людей, пробелом в документе, необходимостью вернуться в прошлое, повторить разговор или попытку. Аспекты Луны в Рыбах поддерживают интенсивную работу памяти, помогают набраться терпения, хранить верность старым ценностям и не терять веру. День располагает к тишине, уединению, концентрации на воспоминаниях. Хорошо заниматься реконструкцией прежних систем, воссозданием забытых ощущений, расшифровкой старых записей или загадочных мыслеобразов.

Овен

Овнам звезды напоминают, что сегодня все важные открытия делаются «за кулисами», а успех требует тишины, тайны и соблюдения правил. День подходит для уединенных размышлений и подведения предварительных итогов, а также для психологических и духовных практик с элементами расслабления, медитации, гипноза или погружения в прошлое. Если нет срочных дел, уместны пауза в делах и минута законного отдыха.

Телец

Сегодня Тельцы могут свободно предаваться воспоминаниям, а вот планов на будущее им пока лучше не строить. Велика вероятность ограничить себя старыми шаблонами и запрограммировать на консервативные автоматические действия, исключающие рост и прогресс. Эмоциональная связь с прошлым будет благом, пока вы подводите итоги, но станет балластом, как только вы начнете фантазировать о перспективах.

Близнецы

Близнецам придется смириться с временной заминкой в своих делах или внешнем ходе событий. Вынужденная пауза станет для вас подарком судьбы, если вы используете ее с толком. Например, заново разберетесь в своих отношениях с людьми, переоцените свои творческие или профессиональные достижения. Близнецам, имеющим детей, дается шанс еще раз расставить приоритеты в родительских планах и обязанностях.

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам мощную психологическую или духовную поддержку, которая компенсирует многие неурядицы в их повседневной жизни. День позволяет закрепить законные успехи и дает силы для преодоления последнего сложного участка пути (например, долгого судебного разбирательства). Вы можете сделать повторное открытие, получить подтверждение своих моральных, партнерских или юридических прав.

Лев

Сегодня сила Львов в терпении, умении предотвращать беды и хранить тайны. Звезды советуют проверить системы безопасности, исключить активные действия и, по возможности, взять в текущих делах «обет молчания». Если ваш персональный темперамент делает эту задачу трудновыполнимой, можно уединиться дома, провести день в наушниках и отключить все средства связи, дабы оградить себя от лишних соблазнов.

Дева

Сегодня диалог Дев с миром регламентируют официальные законы и традиции, а также невидимые, но прекрасно ощущаемые барьеры. Можно не бояться скандалов и других инцидентов. Однако четкие порядки не помогут окончательно решить вопрос. День располагает к взаимной или односторонней уклончивости. Заминка может быть вызвана пробелом в информации или документах, отсутствием или молчанием нужных людей.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам взять паузу, воздержаться от публичных выступлений и других активных внешних маневров. Перерыв или отсрочка необходимы, если за вами числятся не закрытые вовремя старые обязательства, не завершен курс лечения или другая ответственная программа. День подходит для профилактики известных вам болезней и неприятностей. В контроле и опеке могут нуждаться ваши подопечные.

Скорпион

День не дает Скорпионам ответов на их вопросы, но дает психологический резерв для того, чтобы смириться и пережить паузу. Если не сложился разговор или закрыт путь, не стоит пытаться любой ценой подтолкнуть события. Напрасная суета не только не даст нужного эффекта, но и может существенно вам навредить: вы рискуете ухудшить свое самочувствие, добавить себе хлопот или подпортить свою репутацию.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит рассчитывать на внешний прорыв. Невидимые, но важные достижения вероятнее в вашей частной жизни или в закрытой части дел. Вы можете погрузиться в познавательные воспоминания, привести в порядок свои ценности, мысли, эмоции, жизненное пространство. Это подходящий день для духовной работы над собой и для уступок близким людям, выплаты им моральных или материальных долгов.

Козерог

Сегодня Козероги могут доверять своей интуиции. А вот делиться выводами, подавать документы или делать заявления рано: ваши верные внутренние ощущения не гарантия успеха. Вы рискуете выбрать неудачный момент, место или формулировку. Ваши собеседники, включая партнера, начальство и друзей, пока не готовы принять правду. Также, вы еще можете не владеть всей информацией и позже изменить свое мнение.

Водолей

Сегодня Водолеям полезно заново навести порядок в кошельке, вещах, ценностях, личных «закромах», а также в финансовых, домашних и других архивах. Проведенная инспекция поможет вам увидеть ситуацию, как есть, оценить свои активы и пассивы. В любой сфере рано забывать старые правила. Не стоит считать балластом старые запасы, менять диету, банк, место работы, маршрут, машину, провайдера, поставщика.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны хранить верность своим взглядам и ценностям, не терять веры в дружбу и надежды на удачу. Звезды советуют не быть идеалистом и не судить всех по себе. Возможно, лично вы вне подозрений, но кое-кого из партнеров ждет тест на верность договору или общему делу. Отдельные члены вашей команды могут бросить якобы тонущий общий корабль, поступить неспортивно или непрофессионально.