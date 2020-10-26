Сила, которой Всевышний наделил Деву

Каждый знак зодиака имеет свои скрытые и явные сильные стороны, и конечно же, слабости. Но если все свои «косяки» мы знаем, то о некоторых сильных сторонах даже не догадываемся.

Чем же Творец наделил Дев? Первый дар – внимательность. Девы умеют заметить то, что другие пропустят. Иногда их даже подвергают за это критике – слишком уж они «докапываются до мелочей», но это неизбежное следствие такого дара. Перфекционизм бывает полезен, если он не становится самоцелью бытия.

Еще один подарок от Создателя – умение чувствовать других. Бывает, что Девам трудно выразить словами то, что они переживают, но понять собеседника на интуитивном уровне – в этом им равных нет. И люди тянутся в ответ, стремятся поделиться своими переживаниями и получить совет и сочувствие.

Меркурий дарит Девам возможности продуктивного общения с другими, легкость в установлении контакта, а «домашняя» природа знака дает возможность реализоваться в тех сферах, где нужно много разговаривать, договариваться и при этом быть полезным другим людям. Это может быть сфера социальной работы, преподавание, медицина. Там, где нужны внимательность и забота о других, Девам равных не будет.

А еще один подарок, данный Девам, их умение обращаться с информацией. Они прекрасно систематизируют и анализируют, выявляют причинно-следственные связи происходящего. И, конечно же, они интеллектуальны и образованы, им нравится учиться и изучать, исследовать.

А еще, не стоит забывать о том, что Дева – знак Земли, а это значит, что практичности и рациональности ей не занимать. Если Дева начнет строить материальные планы на жизнь – она их реализует или, точнее сказать, материализует наилучшим образом, а окружающие будут только дивиться – как это все ровно и складно у нее выходит. Однако, следует помнить – чтобы все получалось, в ее душе должен быть покой и гармония. Любая дисгармония тут же находит отражение во всей ее жизни, начиная с домашней обстановки, заканчивая карьерой.

Диана Сабитова