Как знаки зодиака скрывают свои чувства

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как разные знаки зодиака ведут себя, когда они влюблены.

По словам эксперта, Овны до последнего не дают волю чувствам. В случае, если Овен не может открыто показать свои эмоции, он будет скромен, вежлив и спокоен, но при этом всегда будет рядом и готов оказать дружескую поддержку.

Узнать о влюбленности Тельцов можно по их глазам. Они не умеют скрывать и прятать взгляд. Представители этого знака зодиака могут недоговаривать о своих чувствах, но по глазам это всегда будет понятно.

Если Близнецам придется молчать о своей любви, они всегда найдут способ проявить чувства. Даже в виде анонимных сюрпризов, которые этот знак зодиака очень любит делать.

Узнать о влюбленности Рака поможет его чрезмерная общительность. Если представители этого знака вдруг начинают интересоваться подробностями вашей жизни или внимательно слушать ваши планы, то это значит, что они к вам неравнодушны, рассказал Мехди Вафа.

У Львов есть проблемы с контролем своих эмоций. Скорее всего, влюбленность Львов не останется тайной ни для кого, так как они не смогут долго скрывать свои чувства.

Девы обычно ведут себя сдержанно и спокойно. Если представители этого знака влюблены, они говорят комплименты и прячут взгляд.

Полностью скрывать свои чувства удается Весам. Если вы когда-то узнаете о влюбленности этого знака, то только от него самого.

Скорпионы становятся замкнутыми и язвительными при влюбленности. И наоборот, если Скорпионы не влюблены, то они могут обсуждать все подряд, хвалить и часами болтать по телефону.

Стрельцы — победители по натуре. Если они начинают в чем-то уступать кому-то, то этот человек им нравится.

Щедрость является отличительной чертой Козерогов в случае их влюбленности. Будучи рациональными по жизни, они теряют голову при возникновении романтических чувств.

Водолеи — очень мудрые люди. При влюбленности они могут либо активно сближаться по любым поводам, либо исчезнуть из жизни человека, который не отвечает взаимностью.

Представители знака Рыбы не любят топтаться на одном месте. Поэтому долгой истории с тайной влюбленностью у них быть не может. Если чувствуют, что это не их человек, то быстро обо всем забывают и идут вперед.