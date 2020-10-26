Экстрасенс: «Завистники мечтают разлучить Галкина и Пугачеву»

Клинический психолог Елена Перелыгина заявила, что телеведущий Максим Галкин регулярно «смотрит налево», так как одной Пугачевой ему недостаточно.

С этим утверждением категорически не согласна провидица Таис Фиолетова. По ее словам, Галкин обладает мужским стержнем, который всегда ценила певица. Юморист не нуждается в других партнершах, так как он без ума от Аллы Борисовны. Экстрасенс также уверена, что артистка, несмотря на свой возраст, в состоянии дать Галкину все необходимое в постели.

Таролог продолжила, что крепкий союз знаменитостей регулярно подвергается «атакам» завистников, которые наводят на них порчи, сглазы и отвороты.

«Вокруг Аллы действительно очень много злых языков, которые пытаются ее уничтожить. Пугачева, можно сказать, с этим живет всю жизнь. У нее всегда было очень много завистников. Я об этом знаю, поэтому регулярно делаю Алле "мощную защиту" — провожу специальные защитные обряды на семью, чтобы она не распалась, была благополучной и счастливой», — заявила экстрасенс.

В заключение Фиолетова дополнила, что брак Пугачевой и Галкина останется таким же крепким, а людская молва не сможет разрушить отношения в звездной паре.