Как раскусить манипулятора

Как понять, что тобой манипулируют, и можно ли вывести манипулятора на чистую воду рассказала семейный психолог Станислава Зарудная.

По словам эксперта, в момент такого психологического влияния человек становится эмоционально неустойчивым. Ему трудно понять, что свои решения он принимает под давлением.

Ключевым инструментом для манипуляции является воздействие не на рациональную часть, а создание эмоционального фона, снижающего критичность мышления. Это отличает манипуляцию от спора.

Манипуляциям подвержены все люди. Однако склонность к этому зависит от разных факторов. Это и критичность мышления, и склонность к поиску одобрения и похвале.

По словам психолога, все поступки и действия, которые осуществляет манипулируемый, сопровождаются эмоциональным всплеском — от эйфории до чувства вины. Самые жесткие манипулятивные конструкции строятся на чувстве вины и долга, отметила Станислава Зарудная.

Эксперт отметила, что основной ключ к пониманию, что тобой манипулируют, это акцент на эмоциях. Они могут быть слишком интенсивными в моменте, когда человека склоняют к определенному решению.

«Метод борьбы — рационализация сказанного оппонентом. Когда мы выявляем, что это и есть манипуляция, то манипулятор самоустраняется, потому что никто не хочет быть пойманным», — добавила психолог.