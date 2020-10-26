Что о себе не знает каждый знак зодиака

Слепое пятно в психологии – это то, чего мы сами в себе не замечаем, но вот окружающие видят в нас это очень хорошо. О том, чего не замечают в себе представители разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Ранимость – то, чего Овен совершенно не знает о себе, но всем вокруг очевидно, что обидеть этого крутого чувака – проще простого.

Все замечают высокий потенциал и таланты Тельца, но сам он думает, что не обладает какими-то необычными способностями и часто грустит по этому поводу.

Близнецы могут достичь любых успехов, так считают все, кто их знает. Сами же Близнецы часто страдают от невысокой самооценки.

Слепое пятно Рака – его невероятная целеустремленность. Сам же себя Рак считает стеснительным и безынициативным.

Все замечают аутентичность Львов, тогда когда сами Львы боятся быть такими, как все.

Слепое пятно Девы – ее креативность и творческий подход. Девы же склонны считать себя педантичными и скучными, не способными на нестандартные решения.

Слепое пятно Весов – в их твердости и даже агрессивности (когда дело касается защиты личных границ). Весы же склонны считать себя милыми существами, которые не могут за себя постоять.

Скорпионы ни за что не признаются в своей любви к простым земным радостям, но окружающие все равно это замечают.

За высокими идеалами Стрельца часто прячется расчетливость и прагматизм, который сами Стрельцы ни за что в себе не признают.

Сентиментальность – вот слепое пятно Козерога. Сам Козерог считает себя сухарем, конечно.

Люди видят Водолея душой компании, а сам Водолей думает, что он совершенно не вписывается в общество.

Рыбы считают себя непрактичными существами, но вот окружающие замечают за Рыбами редкостный прагматизм и даже циничность.

Дарья Лопушкова