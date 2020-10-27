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5 женских знаков, которые чаще всего остаются одни

Аргументы Недели5 часов назад
Фото: depositphotos

Астрологи считают, что некоторым женщинам встретить своего избранника мешают не только разные проблемы, но и звезды.

По мнению специалистов, это Близнецы, Раки, Стрельцы, Козероги и Водолеи.

Близнецы

Дамы, рожденные под знаком Близнецы, не любят, когда ими пренебрегают и оставляют их без внимания.  Они очень требовательны к своей половинке, а также любят, чтобы им подчинялись. Подобное давление обычно заканчиваются бегством сильной половины.

Рак

Женщины-Раки — сверхчувствительные и преданные персоны. Им нравится оказывать заботу и помогать мужчинам. Некоторые хитрые представители мужского пола могут нагло пользоваться излишней лояльностью таких дам в своих целях.

Стрелец

Основная проблема женщин-Стрельцов заключается в их постоянном стремлении к переменам. Зачастую Стрельцы предпочитают длительные командировки банальной работе в офисах, а также любят проводить время наедине с собой. К сожалению, это лишь оттолкнет большинство партнеров.

Козерог

Женщины-Козероги часто оставляют без внимания попытки мужчин добиться ласки и нежности, предпочитая заняться работой, а не утомительным сексом, тем самым порождая обиды и измены.

Водолей

Женщины-Водолеи в силу особенностей характера чаще воспринимаются сильным полом как друзья и приятели. С ними просто найти общий язык, они очень искренни и наивны. Кавалерам же от женщин зачастую хочется больше загадочности, интриги и чувственности.

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