5 женских знаков зодиака, которые чаще всего остаются одни

Астрологи считают, что некоторым женщинам встретить своего избранника мешают не только разные проблемы, но и звезды.

По мнению специалистов, это Близнецы, Раки, Стрельцы, Козероги и Водолеи.

Дамы, рожденные под знаком Близнецы, не любят, когда ими пренебрегают и оставляют их без внимания. Они очень требовательны к своей половинке, а также любят, чтобы им подчинялись. Подобное давление обычно заканчиваются бегством сильной половины.

Женщины-Раки — сверхчувствительные и преданные персоны. Им нравится оказывать заботу и помогать мужчинам. Некоторые хитрые представители мужского пола могут нагло пользоваться излишней лояльностью таких дам в своих целях.

Основная проблема женщин-Стрельцов заключается в их постоянном стремлении к переменам. Зачастую Стрельцы предпочитают длительные командировки банальной работе в офисах, а также любят проводить время наедине с собой. К сожалению, это лишь оттолкнет большинство партнеров.

Женщины-Козероги часто оставляют без внимания попытки мужчин добиться ласки и нежности, предпочитая заняться работой, а не утомительным сексом, тем самым порождая обиды и измены.

Женщины-Водолеи в силу особенностей характера чаще воспринимаются сильным полом как друзья и приятели. С ними просто найти общий язык, они очень искренни и наивны. Кавалерам же от женщин зачастую хочется больше загадочности, интриги и чувственности.