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3 знака, которые вырвутся из нищеты до конца ноября

Говорит Уфа1 час назад
Фото: depositphotos

Астролог Павел Глоба рассказал о том, кто из знаков зодиака в ноябре сможет позабыть о безденежье и подзаработать.

Финансовый успех, по прогнозам Павла Глобы, ожидает Тельцов, Козерогов и Дев. В ноябре их ожидают победы на финансовом поприще.

Девы, Тельцы и Козероги почувствуют себя богачами, так как в их карманах начнут водится деньги. В это время самое главное – не бросаться в крайности и не транжирить деньги. Представители этих знаков зодиака отличаются практичностью, поэтому смогут приумножить свой капитал.

После черной полосы Тельцы, Девы и Козероги начнут принимать более взвешенные решения в отношении своих сбережений.

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