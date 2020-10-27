На одни и те же грабли — гороскоп на 28 октября

12-13 лунные сутки. Всплеск энергии ожидается к полудню. Вступление Луны в Овен добавит желаний, но личные вкусы придется синхронизировать с чужими.

Актуальны ловкие параллельные игры, совмещения направлений, возобновление или имитация сотрудничества, баланса, компромисса. День сулит знакомые колебания, повторные правовые ошибки, неверный выбор, путаницу в симпатиях, финансовые и эстетические просчеты. Всего одна деталь сместит акценты и сменит смысл на противоположный. Удачный момент для тех, кто хочет отсрочить итоговый шаг, разделить ответственность, планирует обмен, возврат, сравнение, повторные переговоры.

Овен

Утром Овнов может преследовать рассеянность, сонливость. К полудню настрой изменится, но ситуация останется неоднозначной. Вы начнете разрываться между двумя целями или балансировать между ними, как на качелях (особенно, во взаимоотношениях). Не обойдется без колебаний в финансовых, эстетических, правовых вопросах и при выборе покупок. Предлагая компромисс, важно учитывать мнение второй стороны.

Телец

Сегодня звезды проверяют готовность Тельцов к выбору и компромиссу, особенно, в мелочах. При этом жизнь вряд ли предложит вам принципиально новую задачу. Велика вероятность возврата к отложенной проблеме, связанной с правом, дизайном, эстетикой, здоровьем, партнерством или обменом услугами. Возможно, вам придется внести поправки в план лечения или диету, уточнить договор или расклад обязанностей.

Близнецы

Близнецам лучше приступать к важным делам около полудня и не терять времени зря. Ситуация поможет вам переключиться на более приятные темы, занять чуть более выгодную позицию и заняться прояснением деталей. Ближайшие дни хороши для конструктивных сравнений, повторных переговоров, переработки текста, выяснения отношений, для уточнения недавних оценок, аргументов, критериев, диагнозов и вердиктов.

Рак

Во второй половине дня главной задачей Раков станет поддержание баланса. Звезды советуют не поддаваться искушению преждевременного выбора: лучше потратить еще немного времени на вынужденное балансирование между двумя вариантами, чем потом долго жалеть о капитальном стратегическом промахе. В жилищных и карьерных делах, в сфере права и отношений лучше сделать ставку на дополнительные переговоры.

Лев

Утром Львы могут позволить себе рассеянность. К полудню сложатся условия для «выхода в мир», появится интерес к параллельным контактам, занятиям, маршрутам или возможностям. Получив право выбора, многие Львы решат не заморачиваться взвешиванием деталей и не упускать ни одного из доступных им вариантов. В погоне за количеством, звезды советуют не упускать качество и думать о законности маневров.

Дева

Утром Девам придется смириться с короткой паузой или заминкой. Важно не поддаваться внушениям и лишним страхам, так как уже к полудню многое прояснится - например, станут яснее возможные варианты выбора. Тем не менее, звезды советуют всюду соблюдать осторожность. День щедр на ситуации-«перевертыши». Одна роковая деталь может изменить расклад ролей, сместить акценты, завысить или занизить цену.

Весы

Весы сновь вступают в стихию партнерства, выбора, сравнений или дипломатии - либо к этому возникают предпосылки. У большинства Весов появляется возможность (а порой и необходимость) влиять на окружающих посредством своего обаяния, стиля и вкуса. Если назрел новый раунд затяжных переговоров или вражды, важно подойти к нему конструктивно и не ссориться по пустякам: до финишной черты уже недалеко.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно ладить с бойцами противоположных лагерей (например, на работе), ни примыкая ни к одному из них. Звезды напоминают, что, пока не установились новые порядки, дружба может легко перейти во вражду и наоборот, возможны отмены договоренностей и даже предательства. Не исключено, что к нечестным маневрам склонят и вас. Рано делать выбор, утверждать список услуг или обязанностей.

Стрелец

Стрельцов день приглашает к двойственной политике, поддержанию альтернативных отношений в делах или в любви. Параллельные игры станут для вас не только развлечением: опираясь на знакомые в прошлом приемы и ловко балансируя между противоположностями, вы расширите себе поле выбора в близком будущем. Но звезды советуют не тратить на это много ресурсов и не слишком явно обнаруживать свои намерения.

Козерог

Для окончательного достижения цели Козерогам предстоит сделать еще одно усилие. Возможно, прибегнуть к дипломатии, перепроверить договор, что-то заново уточнить или сравнить. Звезды напомнят вам о вреде резкого взлома границ, нарушения финансового баланса или налаженного быта, семейного и партнерского мира. Но, ценя равновесие сил, вам все же лучше править «железной рукой в бархатной перчатке».

Водолей

Сегодня Водолеи обнаружат, что у них в запасе есть ценный, но не использованный толком ход. Данное открытие окажется особенно приятным, если вы пали духом после событий последних лет или месяцев, растеряли навыки игрока и разуверились в своей способности получить приз. Звезды советуют вам отслеживать и поддерживать любые возможности, включая альтернативные и параллельные: вскоре они пригодятся.

Рыбы

Сегодня звезды не рекомендуют Рыбам увлекаться деловыми, любовными и прочими приключениями, параллельными сделками: их неприятный побочный эффект перекроет изначальную пользу. Возрастает риск стать жертвой мошенничества и чужой «ловкости рук». Если авантюры на грани закона числились за вами ранее, в этот день вас настигнут последствия. Лучше отказаться от покупок, обменных операций, инвестиций.