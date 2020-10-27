Не бойтесь быть собой — любовный гороскоп на 28 октября

Стоит больше доверять партнеру и не бояться сказать или сделать что-то не так.

Овен

Звезды советуют Овнам отложить на более благоприятное время обсуждение со своей второй половинкой планов на будущее. Одинокие Овны могут достичь успеха в общении с противоположным полом при условии, что их действия не будут носить импульсивного характера.

Телец

Для Тельцов отношения с пассией могут быть несколько напряженными из-за того что им в очередной раз захочется доказать свою правоту там, где это совершенно не нужно. Для свободных Тельцов сегодняшний день может стать точкой отчета нового жизненного периода.

Близнецы

Если Близнецы будут проявлять предусмотрительность по отношению к партнеру, то это даст вам возможность прожить этот день без ссор. Одинокие Близнецы в результате интересной беседы могут почувствовать симпатию к представителю противоположного пола.

Рак

Сегодня для многих Раков удачный момент для обсуждения с любимым человеком планов на будущее. Скорее всего, сейчас вы можете их обсудить и принять решение без каких-либо трений. Свободным Ракам звезды обещают незабываемую встречу и неожиданно вспыхнувшие страстные чувства.

Лев

Если сегодня у вас что-то не ладится на работе или в другой сфере жизни, не стоит срывать плохое настроение на своей пассии. Иначе, не исключено, что рано или поздно ваша вторая половинка перестанет быть вашей второй половинкой, и станет чьей-то. Одинокие Львы, пусть все идет своим чередом.

Дева

Некоторых Дев в этот день может посетить чувство, что их отношения с любимым человеком зашли в тупик. Это может быть временным настроением, вызванным неблагоприятными астрологическими тенденциями. У одиноких Дев может возникнуть риск переоценки собственных сил и возможностей.

Весы

Не исключено, что сегодня любимый человек склонен к уязвимости и обидчивости. Весы, только в вашей власти предотвратить нарастание капризов и миновать неприятный поворот в ваших отношениях. Одиноким Весам ближайшее окружение может помешать в устройстве личной жизни.

Скорпион

Скорпионам не стоит принимать важные решения не посоветовавшись с любимым человеком. Возможно, ваша избыточная самостоятельность вызовет недоумение второй половинки. Для свободных Скорпионов ситуация может развиваться совершенно непредсказуемым образом.

Стрелец

Звезды подсказывают, что Стрельцам желательно более спокойно и аргументировано доказывать свою правоту объекту их симпатии. Если одинокие Стрельцы сегодня решат связать свою судьбу с поклонником, то желательно сделать это как можно быстрее.

Козерог

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Козерогов к сравнению своей нынешней любви с предыдущим партнером и соответствующим выводам. Одиноким Козерогам звезды советуют не тратить время на бесперспективных потенциальных партнеров.

Водолей

Вполне возможно, что многие Водолеи сегодня задумаются о собственном характере. Это поможет понять, что изменив в себе кое-что, вы тем самым можете внести перемены в лучшую сторону и отношения с объектом вашей страсти. Свободных Водолеев ждет горячая пора бурного общения.

Рыбы

Для многих Рыб этот день – идеальное время для восстановления взаимопонимания с любимым человеком. Вполне возможно, что вам обоим захочется забыть старые ссоры. Для одиноких Рыб в продолжение начатого знакомства кажется маловероятным, если только вы не проявите инициативу в его продолжении.