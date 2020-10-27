«Волшебное время» 30 октября

На фоне благоприятных дат октября особенно выделяется двухчасовка Обезьяны (15.00 – 17.00) 30 октября 2020 года.

Расклад Ци Мень Дун Цзя китайского часа исключительно благоприятен практически для любых дел: для запуска нового проекта, заключения сделки, начала обучения или новой работы, организации свадьбы, юбилея, праздника, приобретения недвижимости и других ценных вещей, а также для свиданий и примирения враждующих сторон. Дата будет особенно благоприятна для тех, кому по Ба Цзы полезна энергия огня (а таких дат в текущем году не так уж много).

Но начнем по порядку.

Во-первых, 30 октября – это день Успеха по китайскому календарю Тун Шу.

День, который традиционно считается самым благоприятным и позитивным.

Энергия дня облагорожена активностью таких хороших звезд, как Звезда Небесной Добродетели, Месячная звезда добродетели и Звезда Небесное счастье.

Это дополнительный потенциал для удачи в налаживании взаимоотношений.

Час Почтовой Лошади благоприятен для начала путешествий, и начала тех дел, результат от которых вы хотите получить быстро.

Час Счастливого духа поддерживает и стимулирует счастливые события. Отметим, что 30 октября – это пятница, самый подходящий день для организации торжеств, свиданий и дружеских встреч.

Небесный ствол часа, дня и месяца в одном лице порождает деньги и прибыль, что делает это время исключительно благоприятным и в материальном аспекте.

Одним словом, всем сёстрам – по серьгам. Время благоприятное во всех смыслах! Не пропустите этот час и обязательно задействуйте его для какого-нибудь важного дела или мероприятия.

В особенности, если вы рождены в годы, оканчивающиеся на 7, 0 или 8. К этим людям энергия этого волшебного часа будет особенно благосклонна.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал: 16.00 – 17.00 по вашему местному времени.

Если никакого дела на этот час у вас не найдется, просто посидите в юго-западном секторе вашего дома или офиса (как можно ближе к внешнему периметру помещения) спиной на юго-запад. Таким образом вы активируете благоприятную структуру Ци Мень Дун Цзя «Птица, падающая в гнездо». Структура всегда приносит что-то хорошее без особых усилий: какой-то подарок, выгодное предложение, везение в делах и т.п.

С пожеланием Волшебного дня, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)