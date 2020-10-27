Что видели люди, побывавшие на том свете

Смотрите ролик и узнайте, что рассказывают люди, побывавшие на том свете. Обычно так говорят о тех, кто пережил клиническую смерть и был на грани между жизнь и кончиной. Очень многие люди, прошедшие через это, рассказывают, как неслись по мрачному тоннелю, в конце которого был яркий и привлекательный свет. Американский реаниматолог решил проверить, что же на самом деле происходит с людьми в состоянии клинической смерти. Какие результаты он получил, расскажет видео.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что о себе не знает каждый знак зодиака.