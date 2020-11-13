Какая работа принесет каждому знаку максимальный доход

Зачастую люди задумываются о том, правильную ли профессию они для себя выбрали.

Довольны ли они своей работой и могут ли улучшить свое материальное положение? Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, как найти свое профессиональное предназначение и в каких направлениях будет легче реализовать себя разным знакам зодиака.

Сфера профессионального предназначения индивидуально подбирается по натальной карте человека, но есть общие черты, которые свойственны определенным знакам зодиака.

Овны с ранних лет проявляют лидерские качества, обладают прекрасным ораторским мастерством и могут молниеносно собрать вокруг себя единомышленников. Им хочется вести за собой команду и быть уверенными в преданности своих последователей. Представители этого знака зодиака во всем проявляют инициативу, помогают коллективу сплотиться и при этом не идут по головам. Овны одинаково успешно работают как в команде, так и в одиночку. К любой работе они проявляют повышенные требования. Проекты должны не только приносить хороший доход, но и быть интересными. Овнам быстро наскучит однообразная и рутинная работа, им нужно постоянное развитие и движение.

Выбирая вакансии, Тельцы обращают особое внимание на материальную сторону и стабильность. Им важно получать премии и бонусы, а также работать строго по регламенту. Многозадачность, которую ценят в крупных корпорациях, — не их главный козырь. Тельцам сложно сосредоточиться в хаосе и быстро выполнять задачи, которые внезапно падают на их хрупкие плечи. Представители этого знака зодиака привыкли все раскладывать по полочкам и планировать свой день. Им подойдет кропотливая работа, требующая внимания и усидчивости. И важно, чтобы сроки исполнения не поджимали.

Близнецы отличаются любознательностью и трудолюбием. Они могут быстро подстраиваться под любые изменения, любят заниматься саморазвитием и работать с большим количеством информации. Близнецы проведут переговоры, подберут качественную площадку для мероприятия, составят смету и еще подкинут руководству парочку смелых и нестандартных идей. Единственное слабое место представителей этого знака — неумение сконцентрироваться на монотонной и скучной работе.

Сильные стороны Раков — ответственность, трудолюбие, доброта и врожденный вкус. Они оперативно соберут необходимую информацию, помогут подобрать идеальное цветовое решение в дизайне и испекут самый вкусный и красивый торт. Однако у Раков есть и слабая сторона — чрезмерная эмоциональность. Им сложно работать в коллективе и мужественно отстаивать свою позицию. Идеальное направление для этого знака Зодиака — фриланс. В домашней атмосфере они чувствуют себя более уверенно.

Львы ищут для себя такую ставку, где они смогут добиться успеха, славы и признания. Им хочется всегда быть в центре внимания и приковывать к себе взгляды окружающих. Этому знаку Зодиака подойдут разноплановые профессии. Львы прекрасно будут ощущать себя в творческой сфере. Они будут заряжать окружающих своей неиссякаемой энергией и станут для них авторитетом.

Щепетильные перфекционисты Девы стремятся довести любое дело до совершенства. И большинству из них это удается, благодаря способности схватывать информацию на лету. Девы аккуратны, внимательны и ответственны.

Весы могут похвастаться сразу несколькими преимуществами. Во-первых, они очень коммуникабельны. Представители этого знака могут вежливо и культурно общаться даже с самыми агрессивно настроенными клиентами. Во-вторых, у Весов прекрасное чувство стиля. В любой неоднозначной ситуации эти люди будут чувствовать себя комфортно и смогут найти выход даже из тупика.

Скорпион — один из самых требовательных и волевых знаков Зодиака. Эти люди любят преодолевать препятствия, проявлять упорство и лидерские качества. Они могут работать 24/7 без выходных и перерывов, потому что буквально «живут» работой. В профессии Скорпионы часто пользуются своей отличной интуицией. Вакансия мечты для них обязательно связана с чем-то таинственным.

Если у Стрельца есть возможность не сидеть в душном и тесном офисе, он обязательно ее реализует. Эти ребята готовы с рюкзаком наперевес пробираться сквозь опасные джунгли, покорять горы и исследовать морское дно. Для них идеальная работа связана с постоянной сменой локаций.

Козероги к любому делу подходят с ответственностью и максимальной самоотдачей. Если они поставили перед собой цель, то ни одно препятствие не заставит их сойти с намеченного пути. Этот знак Зодиака рожден для сложной и серьезной работы. Козероги часто дослуживаются до позиций топ-менеджеров или успешно ведут бизнес. Они мастерски делегируют задачи и управляют людьми в разных направлениях.

Водолеи — главные креативщики! Они могут каждый день генерировать по сто идей. К работе Водолеи подходят с нестандартной стороны и всегда ищут решения, которых не было раньше. У них богатое воображение, поэтому им легко даются профессии, связанные с креативом. Однако эти люди не любят подчиняться и следовать жесткому распорядку. Они, как все творческие личности, могут порой долго искать источники вдохновения.

Ни одна Рыбка не мечтает о том, чтобы сидеть в офисе с 9 до 18 часов, ставить печати на документы и проверять факс. Представители этого знака Зодиака не любят зависеть от работодателя и быть в подчинении. Тем более, что из-за своей эмоциональности они тяжело переживают стресс и не всегда могут справиться с трудностями. Рыбам лучше работать по самозанятости.