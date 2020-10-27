Что не нравится знакам зодиака в удаленной работе

В 2020 большинство людей постоянно или периодически вынуждены работать удалённо, а фактически напрямую из собственного жилища.

Для одних – это самое настоящее мучение, а для других – более-менее терпимо. Тем не менее у каждого знака зодиака есть свои претензии к работе из дома. Что же им в ней не нравится?

Вас всегда расстраивает нестабильность и ненадежность гаджетов в домашних условиях, а возможные перебои с интернетом пугают вас заранее, так как вы не хотите терять зазря рабочие часы.

Вам не нравится тот факт, что дома вас постоянно отвлекают как ваши близкие, так и ваши домашние животные. А вот не отвлекаться на них вы не умеете.

Вы проводите всё время в одном и том же месте, и это лишает вас мотивации. Работа из дома означает, что у вас больше нет причин выходить наружу.

Вы ненавидите то, насколько вы стали ленивым. У вас нет стимула красиво одеваться, поэтому вы расхаживаете дома в халатике или в пижаме.

Вас напрягают все отвлекающие факторы. Вы постоянно поддаётесь искушению проверить свои сообщения, социальные сети, новостные ленты и даже выход новых фильмов и сериалов.

Вам одиноко, когда вы работаете дома, и вам, на удивление, скучно, если никто не составляет вам компанию. Хотя в обычных офисных условиях вы не особо стремитесь к активному взаимодействию с коллегами.

Вам не по душе ощущение, будто рабочий день никогда не заканчивается, и вам всегда есть чем заняться и что доделать.

Как и Близнецам, вам не нравится сидеть на одном и том же месте всю рабочую неделю, не имея возможности выехать куда-то или погулять в течение дня.

В домашних условиях вы чувствуете себя абсолютно непродуктивным, даже если вы делаете то же самое, что и всегда.

Вы ненавидите онлайновые деловые встречи, когда другие люди могут видеть вас на экране в домашних условиях.

У вас только одна претензия к таким условиям: вам трудно отделять домашнюю жизнь от работы.

Вы не можете видеть людей лично, и вы лишены живого общения и весёлых бесед в перерывах, потому вам неинтересен такой способ работы.