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Каким знакам повезет в период голубой Луны, 31 октября

Вечерний Волгоград6 часов назад
Фото: Вечерний Волгоград

Астрологи утверждают, что 31 октября – начало периода особого духовного возрождения и возможность для улучшения материального положения.

Сейчас Вселенная будет помогать во всех начинаниях и уничтожит преграды. Творческий подход к работе обеспечит успех.

По мнению специалистов, Голубая Луна положительно подействует на Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев.

Представители этих зодиакальных созвездий будут находиться в равновесии с обществом и самими собой, смогут вынести нестабильность и происходящее вокруг. Нужно отказаться от распрей в семье и не принимать решения, находясь во власти эмоций. Все это пойдет на пользу как отношениям, так и всей жизни в целом.

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