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4 знака зодиака, на которых нельзя положиться

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи назвали представителей знаков зодиака, которые не могут сдержать обещанного слова.

По мнению специалистов, Близнецы легко сходятся с людьми, однако являются необязательными. Они способны заниматься сразу несколькими делами, но часто разочаровывают близких. Не стоит рассчитывать на их поддержку, а также сотрудничать с ними.

Стрельцам, как утверждают эксперты, необходимо пространство для воображения. Они часто меняют свои увлечения, поэтому им сложно сдерживать обещания. Астрологи рекомендуют просто подстроиться под их расписание.

Для Козерогов важнее всего достижение цели, поэтому из-за профессиональных амбиций страдает их личная жизнь. Представителям этого знака стоит подавать идеи для отдыха.

Водолеи, по словам астрологов, большие фантазеры. Мир грез их привлекает больше, чем реальность. Иногда они забывают об обещаниях из-за погруженности в мечты. В общении с представителями этого знака специалисты советуют не пытаться сковывать их обязательствами.

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