Как связаны внешняя и внутренняя красота женщины

В результате исследования, проведенного российскими учеными, оказалось, что мужчинам важна не только внешность женщины, но и духовная составляющая.

Умственные способности и женская хитрость, которая подчеркивает все внешние достоинства, — вот, что необходимо женщине в современном мире.

При этом большое количество красивых по современным стандартам женщин остаются одинокими. Сексолог Керим Костоев прокомментировал результаты этот исследования.

Он считает, что современной женщине необходимо «быть всем и сразу»: привлекательной и внешне, и духовно.

«Вам, женщинам, живется все труднее и труднее благодаря феминизму, толерантности и прочим вещам, которые так сильно портят жизнь обоим полам», - считает сексолог.

Красота — понятие индивидуальное. Восприятие красоты во многом зависит от мужчины: где и как он жил, воспитывался.

«Грубо говоря, возьмем небольшое село, где все друг друга знают. Мальчик, всю жизнь проживший в этом селе, будет определять в женщине свои собственные эталоны красоты, которые могут полностью идти вразрез с общепринятыми в социуме, где-нибудь в мегаполисе».

На мужское восприятие красоты влияет то, что он видит и ощущает с детства: журналы, интернет, социальные сети, средства массовой информации. Также важно мнение его матери и на что обращает внимание отец.

За всю историю человечества в разные периоды красота была разной. Вспомним Ренессанс, когда сексуальными считались женщины с пышными бедрами, животиком, большой грудью. Или, к примеру, тридцатые годы в СССР, когда красивой и привлекательной была крупная женщина. Те условия жизни диктовали, что если женщина крупная, то у нее есть возможность и прокормить детей.

В наше время тенденция другая: мужчины все чаще смотрят на Запад и видят моду, которую диктуют западные издания и тренды. Сейчас в трендах спортивное телосложение. И, соответственно мужчины, которые росли на этих тенденциях эталона «90-60-90», действительно могут считать эталоном красоты стройных женщин. По мнению психолога, красота и духовная развитость женщины сильно зависят от того, чего конкретно она хочет.

«Мы понимаем, что есть женщины, которые добиваются внешних результатов специально для того, чтобы завести отношения с самодостаточным, статусным, богатым мужчиной. Другие женщины, а их основная масса, понимают, что не каждому это доступно».

Современные женщины все больше внимания уделяют развитию отношений. Они изучают, как устроены отношения, как правильно общаться с мужчинами, как вести себя в домашних условиях.

«В наше время женщина все больше внимания уделяют саморазвитию в формате сексуальной грамотности и отношений. В отличие от мужчин, потому что мужчинам это не привито».

Сексолог считает, что сегодня женщине как никогда важно следить за собой по нескольким причинам: не только для того, чтобы обрести красивое тело. Здоровое тело в современном мире, где загазованность, плохая экология, проблемы с питанием, необходимо уважать и ценить свое тело и поддерживать его в здоровом состоянии. Это важно не только для красоты и привлечения мужчины, но и для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

«Если ты загоняешь свое тело, если ты тратишь его лимиты, в итоге ты быстро стареешь, становишься несчастливой, и у тебя не хватает сил не только на саморазвитие, но и на работу, самообразование, детей и быт».

Помимо этого, женщине необходимо развиваться эмоционально. Мы сейчас живем в такое время, когда многие мужчины не хотят развиваться. У них очень извещённое понимание того, как устроен быт.

«Женщины до сих пор способны поддерживать друг друга, общаться. Именно поэтому на женщин ложится обязанность доносить своим мужчинам как развиваться».

Керим Костоев предлагает провести границу между понятиями «мужчина» и «мужик».

«Это два абсолютно разных человека. Сформировавшийся мужик чаще всего мужчиной уже не станет. Ему не за чем расти, он уже добился своего потолка. Мужчина мыслит по-другому. Он постоянно развивается, ему постоянно чего-то не хватает. Он идет на завод работать за 35 тысяч, но пока он стоит у станка, он думает, как можно расходовать свободное время, как набраться сил, чтобы потратить их на развитие, на общение со своей девушкой, на воспитание детей».

У мужчины пытливый ум, он всегда к чему-то стремится. Чаще всего мужчины, если у них что-то не получается, они страдают психологически. Если у мужчины что-то не получилось, он начинает переживать, почему не получилось. Мужчина после неудачи еще больше стремится к саморазвитию.