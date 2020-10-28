Держим амбиции под контролем — гороскоп на 29 октября

13-14 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны в Овне толкают к импульсивным поступкам.

Неконтролируемый деструктивный порыв чреват непоправимыми разрушениями. День повышает риски, уровень раздражительности, аварийности и траматизма, а также конфликтность. К счастью, судьба дает шанс для возврата к переговорам, но вначале придется смирить эмоции и лишние амбиции, отказаться от фанатизма и других крайностей. Одновременно, не помешает найти применение всплеску энергии, чтобы «выпустить пар». Избыточный азарт и боевой дух можно направить в повторные тренировки, ремонтные работы, военные или учебные маневры.

Овен ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Овнам исповедовать принцип «худой мир лучше доброй ссоры». Главной проблемой может стать ваша энергия, направленная по привычке в деструктивное русло. Возможна и инерция со знаком плюс - если вы идеально освоили навык сдерживать свои порывы и контролировать эмоции. Здравый смысл советует направить усилия на диалог и поддержку баланса, а не на разрыв или саморазрушение.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не начинать новых дел и быть осмотрительнее. В том числе, в ходе явной вражды и тайного противостояния. День усиливает скрытые риски, провоцирует нарушить закон, делает коварнее ваших врагов и расставляет ловушки вашим друзьям. Корни проблем таятся в прошлом. Возможны повторные осложнения при взаимодействии с давними партнерами, влиятельными людьми, чужаками, иностранцами.

Близнецы

Сегодня Близнецы вправе поддержать чужие трюки, но вправе и отговорить других от риска. Скепсис обоснован: повторный эксперимент грозит стать такой же авантюрой, как и первый. Однако вторая ошибка умножит опыт, который при осмыслении может переплавиться в мудрость на будущее. Возможно, вам стоит дать больше свободы своим друзьям, детям или партнерам (в разумных пределах) и не судить их строго.

Рак ‌‌

Сегодня для Раков возрастают риски, связанные с профессией, карьерой и жильем. Обострятся проблемы в партнерстве, усилятся опасные эффекты от противостояния. Вероятны агрессивные выпады со стороны начальства или вышестоящих лиц. Доставит беспокойство юридическая или моральная грань дела. Возможен решающий поворот в споре, борьбе. Смелость и целеустремленность необходимо сочетать с благоразумием.

Лев ‌‌

Сегодня в настроении Львов преобладает авантюризм. Многим Львам будет скучно заниматься рутиной, им потребуется динамика, атмосфера битвы за правое дело или открытия новых горизонтов. Однако истинный прогресс сейчас не в рывке вперед, а в сдаче назад. Возможно, вам придется повторно пройти тем же маршрутом, вступить в прерванную дискуссию или в борьбу за старые ценности, повторить учебный маневр.

Дева ‌‌

Этот день многие Девы проведут в авральном режиме. Если вам повезло и обстановка спокойна в целом, то в течение дня вам придется совершить отдельный рывок: ответить на срочный вызов, устранить критичную техническую неисправность, уладить «горящий» деловой вопрос. Несмотря на оперативность, угроза не будет ликвидирована до конца. Важно не усугубить ее ссорой и пренебрежением к мерам безопасности.

Весы ‌‌

Сегодня многие Весы окажутся в знакомой атмосфере односторонних или взаимных провокаций, нечестной конкуренции. Лишив вас равновесия, такая обстановка также позволит вам высказаться или предложить повторные переговоры. Важно знать механизм ситуации. Не стоит провоцировать вспыльчивых злопамятных людей: их агрессия может оказаться сильнее вашего желания сберечь мир или защитить общую территорию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит справиться со срочными хлопотами и удержать равновесие в отношениях, не навредив здоровью. Выполнить техническую часть дела вам помогут ловкость и техника безопасности. Для решения психологических задач полезно видеть тайные пружины событий, быть в курсе переговоров и маневров у себя за спиной. Опасно открыто выражать свое мнение, выступать миротворцем, посредником.

Стрелец

Сегодня Стрельцы способны свести вничью любую игру, что им и стоит сделать. При дополнительных благоприятных обстоятельствах, есть шанс одержать победу - но не исключено, что она будет добыта нечестным путем или впоследствии пересмотрена. Вы можете дорого заплатить за пустяковый бонус. Звезды подсказывают, что у вас еще будет возможность отыграться в будущем, на более выгодных для себя условиях.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что сейчас они втридорога платят за любой промах. Равно критичны ошибки в обе стороны: завышения и занижения цены, преувеличения или преуменьшения уровня угрозы. Много сил отнимут конфликты и любые активные меры (защита, ремонт, уборка). Есть риск травм, разрушений. Лучше не отклоняться от золотой середины, всюду закладывать опцию дальнейших дополнений и изменений.

Водолей

Водолеям сегодня полезно пройтись давним путем, или как-то иначе соприкоснуться с темой прошлого. Можно временно пересесть за руль старого авто, воспользоваться прежним тренажером, инструментом или снаряжением. Вместе с шансом размяться и пережить бодрящую авантюру, такие развлечения сулят вам проблемы. Стоит учесть риск технических поломок, дорожных эксцессов, деловых или идеологических споров.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня сложно рассчитывать на деловые, профессиональные и другие выгоды. Вероятность провала выше, чем победы. В лучшем случае, вы переплатите за ценности, теряющие силу - например, купите технику, которая быстро выйдет из строя или не пригодится. Нежелательно прибегать к помощи посредников, совершать обмен, проводить экспертизу, наращивать ресурсы, покупать вещи, бывшие в употреблении.