Почему в день рождения возрастает риск смерти

Шансы уйти из жизни в день своего рождения в несколько раз выше, чем в любой другой день.
Это объясняется тем, что порталы, которые находятся между мирами живых и мертвых, открываются именно в эту дату, что может привести к гибели человека. Об этом сообщил экстрасенс Агиль Магеррамов.
Он отметил, что с годами рядом находятся все меньше близких людей, а нервы начинают сдавать.
— Тут-то и подстерегает опасность. Но есть и хорошая новость — открытая дверь между мирами не всегда ведет к плохому, — сказал специалист.
Эксперт также рассказал, что в этот праздник может случиться как хорошее, так и плохое.
— Потому и говорят, что все загаданное в день рождения может сбыться, — заключил экстрасенс.