«Разрушите себе жизнь»: Глоба назвала опасности марафонов желаний

Астролог Тамара Глоба объяснила, чем могут быть опасны марафоны желаний.

По ее словам, люди не просто участвуют в курсах и отдают деньги, а платят за участие в энергетическом поле.

— Вы попадаете в это поле, и оно не всегда доброе. Часто оно направлено на алчные интересы. Это не всегда бывает бескорыстный светлый учитель, который говорит, что сегодня прекрасный день — давайте мечтать. Мне иногда в панике хочется сказать: «Люди, ужасный день! Не делайте этого, вы разрушите себе жизнь и другим!» — отметила астролог.

По ее словам, многие могут мечтать о войне, убийствах или чужих мужьях и женах.

— За ваше желание вы можете заплатить очень высокую цену. Вы захотите денег — у вас отнимут жизнь близкого человека. Мечты должны быть, но высокие, хорошие, их надо воплощать. Желание важно правильно формулировать, — отметила Глоба.